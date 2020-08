Como coletar vagalumes no Bosque Choroso na temporada 3 de Fortnite Capítulo 2 | Dot Esports Brasil

Outra ótima temporada de Fortnite está acabando. Os últimos desafios foram ao ar ontem, com o começo da décima semana. As tarefas para completar nesta temporada foram relativamente mais fáceis em comparação às da temporada passada, o que foi uma mudança bem-vinda para os entusiastas do Passe de Batalha.

Os desafios desta semana também levam pouco tempo para completar. Mas há algumas tarefas que são um pouco mais complicadas se você não souber onde procurar. Um dos sete desafios que foram ao ar nesta semana pede que você colete vagalumes no Bosque Choroso.

O Bosque Choroso pode ser um local popular, mas a maior parte dos jogadores de Fortnite não conhece os vagalumes.

Como coletar vagalumes em Fortnite no Bosque Choroso

Vá até o Bosque Choroso durante a noite do mapa. Os vagalumes não aparecem nem podem ser vistos na luz do dia, o que dificulta um pouco o desafio.

Ainda é preciso ter um olhar atento para perceber os vagalumes na floresta, mas procure pequenas partículas que brilham em laranja logo acima do chão. É possível encontrar vagalumes por todo o Bosque Choroso, mas há maior concentração deles em uma área específica, mostrada nos mapas abaixo.

Captura de tela via Epic Games Captura de tela via Epic Games

Ao todo, você precisa de cinco vagalumes. Depois de conseguir os cinco, sua tela vai mostrar uma mensagem dizendo que o desafio foi completo, além da recompensa de 35.000 de EXP para o Passe de Batalha. Cada vez que você coletar um vagalume também receberá um vidro de vagalume, que é essencialmente um coquetel Molotov que pode incendiar construções. O item foi adicionado ao jogo no fim de junho.

Tenha em mente que nem toda rodada de Fortnite começa à noite. Você pode sair e procurar uma nova partida até conseguir começar à noite, mas vai levar um tempo, dependendo da sua sorte. Geralmente, leva de quatro a seis minutos para que vire noite em uma partida de Fortnite, então entrar em uma partida de Equipe Tumulto e esperar pode ser a melhor opção. Pouse no Bosque Choroso e fique por lá, tomando cuidado para que nenhum inimigo distancie você dos vagalumes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 20 de agosto.