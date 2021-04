Como coletar o Talismã da Seita de um Guardião na temporada 6 de Fortnite Capítulo 2 | Dot Esports Brasil

Cada nova temporada de Fortnite traz mudanças e novos elementos para renovar as mecânicas do jogo. O mapa de Fortnite também sofre mudanças a cada temporada, quando novos Pontos de Interesse são adicionados e outros vão desaparecendo.

O centro do mapa não é mais deserto na sexta temporada do Capítulo 2. Parece que o outono cheou ao mapa de Fortnite nessa temporada. Em partes mais amareladas do mapa, ficam as torres do Pináculo, protegidas por Guardas da Torre.

Os guardas têm espólios excelentes e você precisa visitá-los para completar uma das últimas missões. Um dos desafios desta semana pede que você elimine um Guarda da Torre e coletar um Talismã da Seita para Raz.

Pode parecer fácil, mas esses guardas não são como os capangas a que os jogadores de Fortnite estão acostumados. Os guardas têm escudos e ataques diferentes, fazendo com que a tarefa de eliminá-los seja bem difícil.

Como coletar o Talismã da Seita de um Guardião na temporada 6 de Fortnite Capítulo 2

Para enfrentar um Guarda da Torre, você vai precisar visitar uma das torres do Pináculo, que ficam nas seis pontas dos caminhos que saem do centro do mapa. Esses guardas nem sempre vão estar no topo das torres, porque gostam de sair de seus postos para andar pelos arredores.

O Talismã da Seita aparece automaticamente como espólio quando você elimina um Guarda da Torre. Você poderá pegar o Talismã da Seita interagindo com o item.

Quando tiver coletado o Talismã da Seita, você também vai precisar pegar o Artefato da Seita antes de voltar para encontrar Raz.

Lembre-se de pegar alguns itens antes de desafiar o Guarda da Torre, porque a luta pode ser longa. Juntar alguns materiais de construção também pode ajudar durante a luta, porque os Guardas da Torre causam muito dano e pode ser preciso criar um espaço seguro para recuperar vida ou usar escudos.

Você também pode tentar atrair os Guardas da Torre para dentro de uma casa ou um prédio fechado, para evitar ser pego de surpresa por ataques de jogadores inimigos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 30 de março.

