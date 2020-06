Como causar dano a Tubarões de Saque no Litoral Límpido em Fortnite | Dot Esports Brasil

Vá com calma.

Os novos desafios de Fortnite: Battle Royale da vez aproveitam bem os novos recursos do jogo.

Um dos desafios da primeira semana pede que o jogadore “Cause dano a Tubarões de Saque no Litoral Límpido” e todos estão pulando por lá em busca da fera.

Antes de mais nada, consiga um rifle ou qualquer arma que ataque à distância antes de sequer tentar encontrar o Tubarão de Saque. Isso é mais para se proteger de outros jogadores que estão tentando fazer o mesmo que você do que para o próprio tubarão.

Depois, pegue um barco e dê uma volta na ilha. Os tubarões tentam atacar barcos, então, mesmo que você não o veja, ele deve encontrar você.

Os tubarões também não parecem aparecer imediatamente quando você entra no barco, então o melhor plano de ação é dar a volta na ilha com calma até que um deles dê as caras.

Depois, quando encontrar um tubarão, atire nele algumas vezes e o desafio deve estar completo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 17 de junho.