Como atingir um jogador com um balão d’água no desafio dos 14 Dias de Verão de Fortnite

Se é verão onde você está agora, o desafio dos 14 Dias de Verão de Fortnite de hoje vai ser refrescante. Se não, vai ser um pesadelo gelado.

Você terá que atingir um jogador com um balão d’água em três diferentes partidas. O desafio não especifica se tem que ser um oponente ou não, o que significa que você provavelmente pode atingir seus amigos nos modos em Dupla e Esquadrões para fazer progresso. Só se lembre de jogar em um modo padrão, competitivo ou por tempo limitado que não seja o Parquinho. Todos os MTLs dos 14 Dias de Verão também contam para o desafio.

A parte do balão d’água pode ser especialmente confusa se você ainda não tiver terminado os desafios anteriores dos 14 Dias de Verão. É um brinquedo que pode ser adicionado ao seu Vestiário e usado em partidas depois de completar o desafio do dia três, eliminar oponentes com a arma diária direto do cofre ou com uma Metralhadora de Tambor. Quando conseguir 5 eliminações, o item balão d’água estará pronto para usar na sua próxima partida.

Você precisa realmente mirar ao jogar o balão d’água. Pode ser difícil atingir seu alvo se ele estiver em movimento, então chegue o mais perto possível e use o brinquedo. Você só precisa abrir os gestos e encontrar a seção de brinquedos, onde está o balão d’água. Se quiser encontrá-lo mais rapidamente, adicione aos seus gestos favoritos no Vestiário antes de entrar na partida.

Além disso, você só precisa atingir ao menos uma pessoa em três partidas diferentes. Atingir três jogadores em uma única partida não vai funcionar, mas você pode jogar com um amigo e fazer dele seu alvo para esse desafio, usando o balão d’água nele em todas as partidas.

Ao terminar o desafio, você receberá uma tela de carregamento especial para os 14 Dias de Verão de Fortnite.

