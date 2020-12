Como aprimorar sua arma na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite | Dot Esports Brasil

Os aprimoramentos de armas são essenciais em Fortnite desde que entraram no jogo, no início do Capítulo 2. Mas, com o início da temporada 5, você pode ter percebido que as bancadas de aprimoramento de armas não estão mais lá.

Se estiver com dificuldades para conseguir os itens que precisa para garantir sua vitória nas fases mais avançadas do jogo, nada tema. As melhorias de armas ainda estão no jogo. Você só precisa encontrar um personagem específico em vez de uma bancada.

Esta temporada é diferente das anteriores do Capítulo 2, porque não exige materiais específicos para aprimorar armas. Você só precisa de ouro, que pode conseguir abrindo baús ou eliminando jogadores.

Nem todos os personagens não-jogáveis (NPCs/PNJs) do mapa de Fortnite disponibilizarão aprimoramentos de armas, mas alguns já foram confirmados. Há 40 personagens diferentes que aparecem em vários locais do mapa, então pode ser que seja preciso procurar um pouquinho.

Você pode, no entanto, interagir com Faísca, Kondor e Cabeça-de-Tomate para conseguir um aprimoramento de arma.

Para conseguir o aprimoramento, será preciso pagar ao personagem uma quantidade de ouro que depende do nível para o qual você vai aprimorar a arma.

Para fazer com que uma arma Comum se torne Incomum, são 25 de ouro, e para fazer uma Incomum se tornar Rara, são 50.

Como era de se esperar, quanto maior a raridade, mais vai custar.

Fazer uma arma Rara se tornar Épica custa 145 de ouro. E fazer uma arma Épica se tornar Lendária custa 345.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 07 de dezembro.