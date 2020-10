Como alterar as configurações de idioma do jogo no Fortnite | Dot Esports Brasil

Fortnite tem uma curva de aprendizado íngreme, mas isso não muda o fato de que é um dos Battle Royales mais acessíveis e fáceis de aprender do mercado. O jogo padronizado para um idioma com o qual você não está familiarizado pode transformar a navegação pelos menus em um pesadelo vivo, já que você precisará adivinhar o caminho.

Enquanto Fortnite ajusta suas configurações de idioma com base no idioma padrão do seu sistema operacional, sempre pode haver pequenos erros ou seu colega de casa pode estar pregando uma peça em você. Embora possa parecer que sua carreira no Fortnite está prestes a terminar, pois você não será capaz de entender nada do que está escrito, não tema, pois a solução é relativamente simples.

Alterar o idioma do jogo no Fortnite não altera o layout do jogo, o que significa que o reajuste das configurações de idioma deve levar apenas alguns segundos. Jogar com uma língua diferente da sua língua materna nem sempre deve ser um erro.

Alterar a configuração de idioma para algo que você está tentando aprender na vida real pode dar um impulso significativo no que diz respeito à velocidade de aprendizado, pois você verá constantemente novas palavras e frases enquanto se diverte no Fortnite. Tornar esse idioma parte da sua vida também é uma parte essencial para se tornar um falante fluente, portanto, também recomendamos mudar os idiomas do telefone e do PC para combinar com o do Fortnite se você estiver comprometido.

Veja como você pode alterar suas configurações de idioma no Fortnite.

Alterar o idioma no Fortnite

Para alterar o idioma no Fortnite, você precisará fazer login no jogo e acessar o menu principal, onde o ícone com três linhas horizontais aparece no canto superior direito da tela.

Depois de clicar nesse ícone, duas colunas aparecerão na tela. O da esquerda mostrará sua lista de amigos, enquanto o da direita apresentará uma lista de opções.

Clique no de cima, que é o botão de configurações, e você se encontrará dentro das configurações de vídeo. As configurações de vídeo são a primeira página do menu de opções. Você precisará clicar no ícone de engrenagem que deve estar localizado próximo a ele.

O ícone de engrenagem representa as configurações do jogo, que começa com as opções de idioma e região. A primeira opção ajustável na lista irá alterar o idioma do jogo. Você terá a opção de escolher um dos seguintes idiomas:

Árabe

Inglês

Francês

Alemão

Italiano

Japonês

Coreano

Polonês

Português (Brasil)

Russo

Espanhol (América Latina, Espanha)

Turco

O processo de mudança de idioma é o mesmo para todos os dispositivos, uma vez que a interface de usuário do Fortnite é relativamente semelhante em todas as plataformas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 30 de setembro.