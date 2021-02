Campeonato Flash acontece hoje em Fortnite | Dot Esports Brasil

Você terá a chance de conseguir o traje de outro super-herói da DC em Fortnite de forma antecipada participando do Campeonato Flash, que acontece hoje, 10 de fevereiro. O traje Flash será lançado na Loja de Itens em 13 de fevereiro, junto com o resto do Pacotão Flash.

O Pacotão Flash inclui o Traje Flash, a Picareta Talhadoras de Força de Aceleração, o Acessório para as Costas Força de Aceleração — que mostra o emblema eletrizado do Flash — e o Gesto Lanche Rápido.

É o seu destino... jogar no Campeonato Flash!



Chama seu duo e marca na sua agenda:



📅 Quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021

🏆 Traje Flash

📋 https://t.co/qHOUmueXeK

🔗https://t.co/Up7C4FjEht — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) February 9, 2021

Esses itens ficarão disponíveis individualmente ou como parte do Pacotão Flash, que também inclui uma tela de carregamento temática do Flash. Se quiser usar o traje de Barry Allen antes de todo mundo, é a sua chance.

O Campeonato Flash é em Duplas. As melhores duplas de cada região desbloqueiam o traje do Flash e o acessório para as costas Força de Aceleração antes de chegarem a Loja de Itens.

Para esse evento, você precisa saltar do Ônibus de Batalha com sua dupla e jogar até 10 partidas em três horas. Saiba mais sobre o Campeonato Flash conferindo as regras oficiais.

O Flash e junta a outros personagens icônicos do Universo DC que já apareceram na ilha de Fortnite, como Batman, Coringa, Hera Venenosa, Arlequina, Mulher-Gato, Mulher-Maravilha, Aquaman e Arraia Negra.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 09 de fevereiro.