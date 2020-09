BTS invade Fortnite com estreia de novo clipe de “Dynamite” nesta sexta-feira | Dot Esports Brasil

O BTS está chegando à Festa Royale de Fortnite. A Epic anunciou hoje que o grupo coreano vai aparecer no jogo nesta semana.

Em 25 de setembro, às 21h BRT, a Festa Royale terá a estreia mundial da versão de coreografia do clipe de “Dynamite”, do BTS, uma parceria enorme entre a Epic e um dos grupos mais populares do mundo.

Você consegue ouvir a batida? Nós estamos prontos para a #DynaNite!@bts_bighit está chegando na Festa Royale para a estreia mundial do clipe “Dynamite” (ver. coreografia)



Vemos vocês na festa, no dia 25 de setembro, às 21h BRT 💜https://t.co/UYA83T43dI pic.twitter.com/Sr7v5W4VCJ — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) September 21, 2020

Você também vai poder dançar junto, com dois novos gestos com coreografias feitas pelo próprio BTS. Os gestos já ficarão disponíveis na loja do jogo a partir de 23 de setembro, às 21h BRT.

A partir de 22 de setembro, você também pode entrar em uma ilha do Criativo de Fortnite que recria o cenário do clipe original de “Dynamite”. A ilha foi criada por três membros da comunidade: YU7A, TreyJTH e SundayCW.

No Criativo, você pode fingir que está no clipe do BTS enquanto completa seus desafios e minijogos.

Até agora, “Dynamite” já acumulou mais de 173 milhões de execuções no Spotify e estreou no primeiro lugar da principal parada estadunidense de singles, a Billboard Hot 100. Em 2018, o álbum Love Yourself: Tear também ficou no primeiro lugar da Billboard 200. O BTS foi o primeiro grupo de K-pop a alcançar esses feitos nos EUA.

Atualização, 21 de setembro, 11:41 BRT: A conta oficial de Fortnite no Twitter publicou um anúncio especial em vídeo onde o próprio BTS fala da estreia.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 21 de setembro.