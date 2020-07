Atualização v13.30 de Fortnite chega em 21 de julho | Dot Esports Brasil

A nova atualização de Fortnite deve chegar na terça-feira, 21 de julho.

A atualização deve trazer com ela uma nova leva de modos por tempo limitado do Vem Verão. Segundo vazamentos, isso inclui Playback, Catch e One-shot, além de outros não-anunciados. O período de inatividade vai começar às 5h BRT.

Também nesta atualização, acredita-se que o mapa vai mudar, e que a baixa da enchente vai revelar novos e velhos locais.

Vazamentos também dão a entender que a atualização vai incluir vários novos desafios, como um chamado Get the Band Back Together, pensado com esquadrões em mente. O último desafio Manda-Chuva também será adicionado ao jogo.

A Temporada continua com mais uma enxurrada de MTLs do Vem Verão e muito mais.



A v13.30 chega amanhã, dia 21 de julho. Dessa vez, o período de inatividade irá começar às 5h da manhã (Horário de Brasília). pic.twitter.com/1nsfuMm5sx — Fortnite Status Brasil (@FNStatusBR) July 21, 2020

No começo do mês, o minerador de dados FireMonkey descobriu que a atualização v13.30 traria com ela os aguardados carros controlados por jogadores, que passarão a ficar disponíveis em Fortnite. Os veículos foram vistos pela primeira vez no trailer do Passe de Batalha da temporada 3, antes de arquivos relacionados a eles serem encontrados nos arquivos de jogo. Havia quatro veículos ao todo que tinham pôsteres no jogo: Bear, Mudflap, Prevalent e Whiplash.

🚗Fortnite Car Info🚗



Car Types:

– Basic Car

– Basic Truck

– Big Rig

– Police Car

– Taxi Cab

– Sports Car



Gas Pump Hose

Max Range: 350

Visual Length: 192

Stiffness: 10



Source:

AthenaGameData

Info could change as we get closer to car release date. pic.twitter.com/VwGg6Kra12 — FireMonkey • Fortnite Intel 🎄 (@iFireMonkey) July 3, 2020

Bear é uma pequena caminhonete que pode ser vista com destaque no trailer do Passe de Batalha, perseguindo um carro esportivo que está no centro. Mudflap parece ser o maior veículo terrestre de Fortnite, se for mesmo adicionado ao jogo. É um caminhão, bem maior que a Bear, que pode ser visto aparecendo por cima de uma colina no trailer do Passe de Batalha.

O terceiro carro que recebeu um pôster foi Prevalent, carro tradicional de quatro portas, parecido com os que costumamos ver no jogo como objetos que podem ser destruídos. O último carro é o Whiplash. O carro esportivo foi o foco da cena de perseguição do trailer.

Os vazamentos de FireMonkey foram certeiros antes, mas o futuro dirá se os veículos serão mesmo adicionados ao jogo na atualização v13.30.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 20 de julho.