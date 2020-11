A "versão da próxima geração" do Fortnite será lançada na próxima semana junto com o Xbox Series X e o PlayStation 5 | Dot Esports Brasil

As atualizações visuais são apenas o começo.

Uma nova versão aprimorada do Fortnite será lançada com o Xbox Series X e o PlayStation 5 quando forem lançados na próxima semana.

Os jogadores serão capazes de continuar seu progresso nos novos consoles, onde as compilações do jogo “não são apenas compilações de última geração ajustadas, mas nativas para aproveitar o poder dos novos consoles”, de acordo com a Epic.

As atualizações para a versão Xbox Series X do Fortnite incluem resolução 4K a 60 FPS, visuais e físicos dinâmicos, entrada em partidas mais rápido e uma tela dividida aprimorada a 60 FPS. Fortnite rodará a 1080p e 60 FPS no Xbox Series S.

A versão PS5 irá suportar 4K a 60 FPS, visuais dinâmicos e física, nova imersão graças ao feedback tátil no controlador DualSense, a capacidade de selecionar seu modo favorito na tela inicial do PS5, combinação mais rápida e tela dividida aprimorada a 60 FPS.

Para entrar em uma conta Fortnite existente, os jogadores só precisam transferir seu perfil do Xbox One para a Série X ou fazer login em sua conta PlayStation Network ou Epic no PS5.

A Epic disse que essas mudanças são apenas o começo e que ainda mais atualizações virão.

“À medida que gastamos ainda mais tempo com esses consoles, esperamos explorar novas maneiras de maximizar o potencial de ambos”, disse a Epic.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 02 de novembro.