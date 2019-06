A imagem dos Fortbytes de Fortnite vazou, mostrando o futuro da temporada 10

A imagem que se esconde nos 100 Fortbytes vazou na atualização de hoje, trazendo grandes spoilers do possível tema da temporada 10.

A imagem mostra Jonesy rabiscando o que parecem ser mensagens de destruição, com referências a eventos que já aconteceram ou estão acontecendo no universo de Fortnite: Battle Royale.

Lucas7yoshi // Fortnite Leaks & News on Twitter Fortbyte Image ContainsSpoilers

Algumas coisas que aconteceram em temporadas passadas estão óbvias, como o cubo Kevin e o olho que apareceu e desapareceu recentemente no Pico Polar, além de algumas outras mensagens subliminares de um possível futuro apocalíptico.

A Epic já começou a mostrar isso com as casas destruídas pela criatura do Pico Polar nos últimos dias. Na manhã de hoje, o Lago do Saque tinha sido completamente destruído por uma espécie de animal feroz e parece que mais destruição está por vir.

Estranhamente, a única imagem que não foi adicionada ainda é a que se esconde no Fortbyte #100. Imaginamos que não haja muito mais a esconder, mas também pode ser algo bem mais sinistro do que parece.

Artigo publicado originalmente por Adam Newell em inglês no Dot Esports no dia 18 de junho.