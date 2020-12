O traje do Ninja de Fall Guys está disponível por 2 coroas

O traje de Ninja do Fall Guys chegou à loja do jogo hoje, e os fãs podem pegar o traje inteiro por apenas duas coroas.

O streamer se juntou a Mr. Beast, G2 Esports e AimLab para dar um lance de US$ 1.000.000 na competição de Fall Guys “Battle of the Brands” em agosto, e cada contribuidor ganhou um traje no jogo. O dinheiro foi doado para a organização beneficente Special Effect, do Reino Unido, que ajuda jogadores com deficiência em todo o mundo.

O traje de Ninja é o primeiro a aparecer em Fall Guys, e os fãs agora podem comprar o traje na loja. Embora o Twitter oficial do Fall Guys tenha originalmente previsto a roupa custando 10 coroas, ambas as peças do conjunto entraram na loja por uma coroa cada. Os jogadores precisarão de apenas duas coroas no total para representar seu streamer favorito.

O baixo custo é perfeito para torcedores que lutam para vencer partidas ou não querem desperdiçar todas as suas coroas no traje. Muitos jogadores já compraram o traje, e a Mediatonic postou várias imagens de lobbies cheios de Ninja.

Não está claro quando os outros três trajes serão apresentadas ao Fall Guys ou quanto custarão. Os fãs têm o novo traje de Ninja para usar enquanto isso, e podem continuar a assumir lobbies inteiros com ele.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 20 de dezembro.