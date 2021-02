Fall Guys será lançado para Xbox no meio do ano

Menos de um dia após o anúncio de que Fall Guys: Ultimate Knockout seria lançado para Nintendo Switch, o battle royale da Mediatonic anunciou também que chegaria ao Xbox Series X e S e ao Xbox One neste ano.

Fall Guys explodiu na cena de PC e PS4 no ano passado, se transformou em um favorito do streaming e, desde então, os fãs clamam por uma versão de Xbox. O jogo chegará ao console da Microsoft no meio do ano, então ainda será preciso esperar um pouquinho.

DID SOMEBODY SAY XBOX?



I SWEAR I HEARD SOMEBODY SAY XBOX



🎉 Fall Guys is coming to Xbox Series XIS and Xbox One 🎉



🔥 SUMMER 2021 🔥



RT if it was u that said Xbox pic.twitter.com/Bl13AitmYE — Fall Guys ⚡️ Season 3.5 (@FallGuysGame) February 18, 2021

O jogo deve ser lançado como download digital, não como parte do game pass. A Mediatonic publicou em 20 de janeiro que não faria parte do Xbox Game Pass, mesmo que o número de assinantes do serviço esteja crescendo.

Para um jogo que depende de ter muitos jogadores disponíveis, ainda não se tem notícias sobre a compatibilidade entre plataformas. No momento, as duas plataformas disponíveis, PC e PS4, não podem jogar uma com a outra.

A Mediatonic declarou que os jogadores de Xbox encontrarão Fall Guys “em um momento particularmente empolgante” e que os desenvolvedores “continuam melhorando o conteúdo de cada temporada”.

Ainda não foi anunciada uma data de lançamento específica, mas é provável que as versões de Xbox e Switch sejam lançadas na mesma data ou época, garantindo um grande aumento no número de jogadores no meio do ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 18 de fevereiro.