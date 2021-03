Fall Guys revelou o trailer oficial da quarta temporada, chamado Fall Guys 4.041, e forneceu mais detalhes sobre a colaboração com Among Us hoje.

Vários locais e trajes de Among Us, como o traje vermelho dos companheiros de tripulação, se juntarão a Fall Guys durante a próxima temporada, que será lançada em 22 de março.

Fora isso, o tema da temporada será futurista e brilhante com sete novos níveis, alguns novos mapas mostrando caminhos de neon e estilos chamativos. Provavelmente trará de volta muitos jogadores que desejam testar esses novos recursos, e a colaboração com Among Us será mais uma adição cosmética interessante para Fall Guys.

Como desbloquear o Traje Vermelho de Among Us em Fall Guys

Embora a Mediatonic não tenha divulgado oficialmente a maneira de desbloquear o traje vermelho de Among Us, a IGN relatou que “estará disponível no dia 1 da 4ª temporada e será uma parte do caminho da fama da temporada, em vez de comprado com Coroas, a metade inferior na posição 21, e a metade superior na posição 26”, de acordo com informações fornecidas pelo desenvolvedor.

Desde a primeira temporada, Fall Guys apresenta um passe de batalha com versões gratuitas e pagas para desbloquear trajes ao atingir níveis mais altos. Não há missões especiais a serem concluídas durante a temporada, mas os jogadores podem ganhar XP, chamada Fama, em direção ao passe da batalha simplesmente jogando.

O traje vermelho não deve ser muito difícil de desbloquear. As posições 21 e 26 estão localizadas no meio dos passes de batalha. Na terceira temporada, o passe de batalha apresentava 40 níveis no total.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Swan no Dot Esports no dia 15 de março.