WePlay! Bukovel Minor foi o minor mais visto na história do Dota Pro Circuit

O segundo minor do Dota Pro Circuit (DPC) de 2019 teve enorme sucesso. WePlay! reuniu não apenas um evento que os fãs adoraram, mas que quebrou todos os recordes de exibição e se tornou o minor mais assistido da história do DPC.

O WePlay! Bukovel Minor esmagou totalmente os números de audiência anteriores do Dota Summit 11 Minor e foi capaz de superar alguns dos grandes eventos iniciais que apresentaram equipes populares como Natus Vincere nas finais.

O torneio teve uma média de 93.000 espectadores e atingiu o pico durante a grande final com 233.000 espectadores para a série entre Nigma e Royal Never Give Up, de acordo com o Esports Charts. Essa partida das finais foi um grande motivo para o aumento da audiência, mas também devido ao culminar de grandes equipes competindo e a uma transmissão divertida.

“Uma das chaves do sucesso do WePlay! Bukovel Minor 2020 foi o desempenho estelar da equipe”, O gerente geral de Esports da WePlay!, Oleh Humeniuk, disse em um comunicado à imprensa. “Usamos novas tecnologias e não tínhamos limites criativos. Todo mundo que trabalhou no evento adora e-sports e, a julgar pelos resultados e feedback, os espectadores sentiram isso.”

A equipe de produção liberou os comentaristas durante a transmissão, deixando Austin “Capitalist” Walsh, Toby “TobiWan” Dawson, Jorien “Sheever” van der Heijden e outros enlouquecerem durante seu tempo no palco. De dança a comentários extravagantes e uma partida espetacular entre as mesas de talentos inglesas e russas, WePlay! não se conteve.

O torneio em si foi recebido com uma grande quantidade de feedback positivo da comunidade do Dota 2, por causa de como era refrescante ver um Minor sendo executado de maneira tão profissional, mas aparentemente relaxada. Essa abordagem funcionou graças ao trabalho árduo que o comentaristas tiveram, mas também porque o WePlay! sempre provou que pode realizar bons eventos para os fãs.

Com mais de cinco milhões de horas assistidas em todas as plataformas, o WePlay! Bukovel Minor destronou a DreamLeague Season 10 como o minor mais assistido de todos os tempos. As grandes finais desse torneio chegaram a 228.707 espectadores no confronto entre Na’Vi e Tigers.

O WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon será o próximo anfitrião do torneio e terá equipes como Team Secret e RNG competindo por um prêmio de $300.000 a partir de 19 de fevereiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 18 de janeiro.