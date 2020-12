Valve lança atualização 7.28a para Dota 2 para ajustar o Bosque Neblinoso

Passaram-se apenas cinco dias desde que a Valve lançou a atualização de Dota 2 que define a temporada, a atualização Mistwood. Considerando que esse tipo de atualização geralmente sai logo após o The International por volta de setembro, os fãs estavam ficando inquietos com alguns fortalecimentos e enfraquecimentos muito necessários.

O adiamento do International acabou atrasando a atualização também, mas a espera valeu a pena. Atualizações significativas como Mistwood ainda requerem alguns retoques finais, no entanto, a Valve lançou agora a atualização 7.28a para equilibrar ainda mais a atualização de jogo mais recente.

Além de introduzir 120 novos feitiços, ou seja, um para cada herói da lista, a atualização Mistwood também trouxe alguns enfraquecimentos muito necessários para os heróis que têm ofuscado outras opções tanto em partidas públicas quanto competitivas. Os dois maiores infratores, Sven e Outworld Destroyer, ficaram fora da lista dos principais heróis com as maiores taxas de vitória. Embora Sven pudesse ter uma taxa média de vitórias perto de 50 por cento após as mudanças, Outworld Destroyer foi parar no fundo do poço. A comunidade até aparentemente detectou um ciclo nas mudanças de equilíbrio do herói, transformando-o em um meme do Dota 2.

Enquanto muitos ajustes mais finos foram introduzidos com a 7.28a, os mais notáveis ​​pertencem ao Lifestealer e Outworld Destroyer. Parece que IceFrog pode ter balançado o martelo do enfraquecimentos um pouco mais forte do que o normal para esses dois. Os fortalecimentos que receberam não compensam os enfraquecimentos que os destruíram.

Aqui está tudo o que foi alterado com a atualização 7.28a.

Alterações de atributos e talentos

Arc Warden Força base reduzida de 25 para 23. Talento de Level 10 (direita) +250 Flux Cast Range reduzido para +200. Talento de nível 20 (direita) 125 Spark Wraith Damage foi reduzido para +150.



Batrider Velocidade de movimento aumentada de 290 para 295.

Clinkz Talento de Nível 15 (direita) Skeleton Walk Cooldown -10 foi reduzido para -7.

Enigma Talento de Nível 15 (direito) alterado de 10 por cento de redução de recarga para 8 por cento de redução de recarga.

Keeper of the Light Talento de Nível 15 (Direita) mudou de seis segundos de redução do tempo de recarga de Blinding Light para oito.

Lifestealer Dano de ataque máximo aumentado de 27 para 30. Dano de ataque mínimo aumentado de 21 para 24.

Lycan Talento de Nível 15 (Esquerda) alterado de 10 por cento de redução de recarga para 8 por cento de redução de recarga.

Mirana Talento de Nível 15 (direito) Arrow Cooldown foi reduzido de -3,5 segundos para -3 segundos. Talento de Nível 20 (direito) alterado de +10 por cento de amplificação de feitiço para +8 por cento de amplificação de feitiço.

Ogre Magi Dano de ataque Máximo reduzido de 43 para 40. Dano de ataque Mínimo reduzido de 37 para 34.

Outworld Destroyer Talento de Nível 15 (Esquerda) alterado de +6 Armor para +8 Armor. Talento de Nível 25 (Esquerda) alterado de 20 por cento de Spell Lifesteal para 30 por cento de Spell Lifesteal. Velocidade de movimento base aumentada de 310 para 315.

Snapfire Talento de Nível 10 (Esquerda) alterado de +15 Velocidade de Movimento para +20 Velocidade de Movimento.

Vengeful Spirit Força aumentou de 2,4 para 2,6.



Mudanças de habilidade

Alchemist Greevil’s Greed: janela de abate recente reduzida de 40 para 36.

Axe Counter Helix: A melhoria do Aghanim’s Shard agora aumenta a velocidade de ataque de Axe em 25, de 20.

Bounty Hunter Track: A versão do Aghanim’s Shard da habilidade concede 600 visão, reduzida de 800.

Broodmother Silken Bola: A habilidade agora causa 75 de dano.

Clinkz Death Pact: Dano bônus alterado de 4/9/14 por cento para 4/8/12 por cento.

Invoker Ice Wall: A melhoria do Aghanim’s Shard agora aumenta o comprimento da parede em 320 unidades de distância.

Juggernaut Swiftslash: alcance de lançamento de habilidade reduzido de 650 para 600. Swiftslash: Tempo de recarga da habilidade aumentado de 15 para 20. Blade Fury: A versão melhorada do Aghanim’s Shard da habilidade agora causa 75% do dano de Juggernaut em vez de 100%.

Keeper of the Light Chakra Magic: Alteração da restauração de mana de 80/160/240/320 para 100/180/260/340. Illuminate: Danos máximos alterados de 200/300/400/500 para 225/325/425/525. Solar Bind: Alteração do tempo de recarga da habilidade de 22/20/18/16 para 23/20/17/14.

Kunnka Tidal Wave: Custo de mana reduzido de 150 para 75. Tidal Wave: Tempo de recarga reduzido para 14 de 16 segundos.

Leshrac Nihilism: A habilidade não faz mais com que você receba mais dano.

Legion Commander Duel: O intervalo de ataque de Overwhelming Odds, introduzido com a versão melhorada do Aghanim’s Shard da habilidade, foi aumentado de 1,5 para 2 segundos. Duel: Um Overwhelming Odds será lançado imediatamente quando você usar Duel após comprar a melhoria do Aghanim’s Shard.

Lifestealer Ghoul Frenzy: Mudança de velocidade de movimento de 12/06/18/24 por cento para 15/10/20/25 por cento. Open Wounds: custo de mana da habilidade reduzido de 125 para 75 (-50). Rage: Bônus de velocidade de movimento alterado de 15% para 15/16/17/18%.

Lion Mana Drain: O efeito negativo de velocidade de ataque da habilidade com a melhoria do Aghanim’s Shard foi aumentado de 90 para 120.

Lone Druid Save Roar: A duração da habilidade com a melhoria do Aghanim’s Shard foi aumentada de quatro para cinco segundos.

Luna Lucent Beam: A duração do atordoamento da habilidade com a melhoria do Aghanim’s Shard foi aumentada de 1,1 segundos para 1,2 segundos.

Mirana Sacred Arrow: Valor do tempo de recarga reduzido de 3,5 para três.

Monkey King Shadow Tree Dance: O tempo de recarga da habilidade com a melhoria do Aghanim’s Shard foi aumentado para 0.4 segundos de 0.3 segundos.

Nature’s Prophet Wrath of Nature: A duração do feitiço com a melhoria do Aghanim’s Scepter foi aumentada para 3,4 segundos no máximo de de três segundos.

Nyx Assassin Impale: Mudou o custo de mana da habilidade de 95/115/135/155 para 105/120/135/150. Vendetta: Alteração do custo de mana da habilidade de 140/200/260 para 160/220/280.

Ogre Magi Ignite: o custo de mana da habilidade aumentou de 100 para 110 (+10).

Omniknight Hammer of Purity: dano bônus aumentado de 25 para 50.

Outworld Destroyer Arcane Orb: Alteração do tempo de recarga da habilidade de 6/4/2/0 para 4/3/2/0. Arcane Orb: Alteração da reserva de mana para dano de 14 por cento para 16 por cento. Sanity’s Eclipse: raio alterado de 375/475/575 para 400/500/600.

Phantom Assassin : Phantom Strike: Velocidade de ataque bônus alterada de 100/125/150/175 para 75/100/125/150.

: Phantom Lancer Spirit Lance: O dano de ilusão com a melhoria do Aghanim’s Shard foi aumentado de +20 por cento para +30 por cento.

Pudge Dismember: A melhoria do Aghanim’s Shard agora reduz o tempo de recarga de Dismember em sete em todos os casos de uso. Costumava reduzir pela metade sua recarga total se fosse usado em aliados.

Riki Sleeping Dart: Recarga da habilidade reduzido de 20 para 15.

Rubick Arcane Supremacy: alcance alterado de 75/125/175/225 para 100/150/200/250.

Shadow Shaman: Shackles: Os Serpent Wards que aparecem com a melhoria do Aghanim’s Shard agora duram sete segundos em vez de oito.

Slark Fish Bait: Tempo de recarga reduzido de 20 para 12. Fish Bait: custo de mana da habilidade reduzido de 100 para 50. Fish Bait: a duração da isca aumentou de quatro para seis.

Sniper Concussive Grenade: A habilidade agora causa 125 de dano.

Spirit Breaker: Netherstrike: O Aghanim’s Shard não altera mais o comportamento do lançamento. Netherstrike: Aghanim’s Shard agora concede dois segundos de imunidade à feitiço após um lançamento bem-sucedido.

Templar Assassin Psionic Trap: A duração do silêncio aumentou de 2,5 para três segundos.

Terrorblade Demon Zeal: Velocidade de movimento bônus de Berserk aumentada de 25 para 50. Demon Zeal: Duração aumentada de seis para sete.

Tidehunter Tidal Wave (versão atualizada do Gush com o Aghanim’s Scepter): Tempo de recarga reduzido de 16 para 14. Tidal Wave: Custo de mana da habilidade reduzido de 150 para 75.

Timbersaw Flamethrower: Dano por segundo aumentado de 75 para 90. Flamethrower: a porcentagem de lentidão aumentou de 20% para 25%.

Tinker Defense Matrix: duração da barreira aumentada de 10 para 12. Defense Matrix: absorção de dano aumentada de 200 para 275.

Tusk Frozen Sigil: Lentidão de movimento alterado de 20 por cento para 30 por cento. Frozen Sigil: Velocidade de movimento aumentada de 310 para 340.

Vengeful Spirit Nether Swap: Alteração do tempo de recarga da habilidade de 60/45/30 para 50/40/30. Vengeance Aura: Bônus de dano base alterado de 16/08/24/32 por cento para 18/11/25/32 por cento. Wave of Terror: Alteração do dano de habilidade de 60/80/100/120 para 70/90/110/130.

Viper Poison Attack: A pilha máxima de fragmentos de Aghanim aumenta de +2 para +3.

Visage Silent as the Grave: a melhoria do Scepter não fornece mais visão de vôo.

Wraith King Mortal Strike: Alterou o dano crítico de 150/190/230/270 por cento para 140/180/220/260 por cento.

Zeus Static Field: Redução da redução de vida de 6/8/10/12 por cento para 4/6/8/10 por cento



A atualização também corrigiu alguns erros de partículas que afetavam alguns itens cosméticos, como o item imortal de Pudge, Scavenging Guttleslug. Se você está se perguntando como Hoodwink pode ter se esquivado de quaisquer mudanças, ela não o fez. Hoodwink foi enfraquecido um dia após sua libertação em uma pequena atualização e seu dano geral foi reduzido ao longo de sua área de eficácia.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 22 de dezembro.