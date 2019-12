Todos os times classificados para a Temporada 13 da DreamLeague, segundo Major do circuito de Dota 2

O segundo Major do Dota Pro Circuit 2019-20 está se formando com alguns dos melhores times de Dota 2 do mundo. Mas também houve várias surpresas entre os times que entraram e os que ficaram de fora até agora.

As classificatórias principais acontecem até 4 de dezembro, quando 15 times estarão oficialmente selecionados para a Temporada 13 da DreamLeague. Os times que ficaram de fora por pouco se preparam para o Minor.

Nesse segundo Major, há três vagas para Europa, China e Sudeste Asiático, enquanto a América do Sul, América do Norte e CEI (Rússia e antiga União Soviética) têm duas vagas cada. Isso significa que a Europa ganhou uma vaga em relação ao último Major, e a América do Norte perdeu uma.

Veja todos os times que já estão classificados para a Temporada 13 da DreamLeague.

Região Time Europa Team Liquid Europa Team Secret Europa N/D China Invictus Gaming China Vici Gaming China Team Aster Sudeste Asiático Reality Rift Sudeste Asiático Fnatic Sudeste Asiático TNC Predator CEI N/D CEI N/D América do Norte N/D América do Norte N/D América do Sul N/D América do Sul N/D Minor da WePlay! em Bukovel N/D

Até agora, os destaques foram a IG e a Liquid. Ambos dominaram suas regiões.

A IG parece ainda ser um dos melhores times do mundo depois de vencer o Minor do Dota Summit 11 e ficar em terceiro no Major da MDL em Chengdu no mês passado. A equipe chinesa também venceu a Vici, time do qual tinha perdido no Major anterior.

A Liquid dominou a fase de grupos das classificatórias europeias, incluindo uma impressionante vitória por 2-0 sobre os antigos membros de sua equipe, que agora fazem parte da Nigma. A fase de grupos terminou com outra vitória de 2-0 sobre a Alliance, completando os perfeitos 10-0 e garantindo a primeira vaga do Major na região que é considerada a mais difícil.

A TNC, o maior time do mundo, teve dificuldades logo no começo das classificatórias do sudeste asiático e não conseguiu repetir o feito de garantir o primeiro lugar da região, como fez no último Major. A equipe acabou ficando com a terceira vaga após uma derrota para a Fnatic e uma voadora da Reality Rift, que chegou com tudo no DPC.

A última vaga da Temporada 13 da DreamLeague vai para o time que conseguir sair vitorioso do Minor da WePlay! em Bukovel. O segundo Major da temporada começa em 18 de janeiro e o último time será anunciado em 12 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 03 de dezembro.