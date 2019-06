Quando Dota Underlords será lançado nos dispositivos móveis?

Dota Underlords já está em período de testes fechado, como a resposta da Valve para o Auto Chess. É o jogo de combate automático oficial da desenvolvedora e se passa no universo de Dota 2.

Com o anúncio de Underlords, a Valve também confirmou que o jogo estará disponível nos dispositivos móveis, tanto Android quanto iOS. Em uma publicação em seu blog, foi confirmado que a versão móvel estará disponível para todos os jogadores desde o início do período de testes aberto depois de uma semana de testes fechados para quem tivesse o Passe de Batalha de Dota 2.

Isso significa que podemos esperar o lançamento de Dota Underlords para dispositivos móveis nesta semana, provavelmente na quinta-feira, 20 de junho.



No lançamento de Dota Underlords móvel, mais conteúdo novo será adicionado ao jogo. O plano da Valve é adicionar partidas ranqueadas, suporte multiplataforma e progressão compartilhada em todas as plataformas na mesma conta desde o início do período de testes aberto.



Com isso, os jogadores dos dispositivos móveis poderão usar a mesma conta de Dota Underlords que usam no PC.



Então, a Valve vai começar a competir com os criadores do mod Dota 2 Auto Chess, que tem sua própria versão individual disponível em todas as plataformas móveis do mundo como apenas Auto Chess.

A Valve e os criadores de Dota 2 Auto Chess falaram sobre tornar o mod original um jogo oficial da Valve, mas não conseguiram chegar a um acordo para fazer acontecer. Então combinaram que as duas empresas lançariam seus próprios jogos de combate automático e os criadores do mod tirariam a relação com Dota mas manteriam as mecânicas iguais. A Valve agora tem os direitos do único jogo de combate automático oficial de Dota.



Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 14 de junho.