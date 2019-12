O Campeonato Mundial IeSF 2019 foi tão ruim que a equipe russa de Dota 2 saiu

Este artigo foi trazido pelo StatBanana, a melhor ferramenta de estratégia de Dota 2.

O Campeonato Mundial IeSF 2019 deveria ser um torneio divertido que reuniria vários dos melhores jogadores de Dota 2 para jogar por seus países em Seul. Mas os concorrentes se queixaram de hardware, organização e local do evento.

Alexander “Nix” Levin, jogador da seleção russa e do HellRaisers, convocou os organizadores do torneio ontem por realizarem o evento com hardware desatualizado, onde, em alguns casos, o cliente do Dota 2 nem estava instalado.

E não era apenas o hardware também. Todo o local era pequeno demais e os TOs não estavam por perto para ajudar nenhuma das equipes, de acordo com o que Nix disse ao site de Dota 2, Dota.ru.

“Não cabia nem o mouse pad na mesa”, disse Nix. “Juro que nunca vi um torneio pior que esse. Nem consigo colocar em palavras. E ninguém está conosco, ninguém pode nos ajudar. Somos só nós cinco aqui sozinhos.

Aparentemente, o evento usou apenas monitores de 50 Hz e os processadores “Pentium” nos PCs tinham placas gráficas baratas. Isso causou várias falhas no jogo e todas as equipes profissionais tiveram que encontrar novas maneiras de se comunicar no jogo porque o Discord e o Teamspeak não estavam disponíveis.

“Eles instalaram o Dota em três horas, nós o baixamos, vencemos o primeiro jogo, impossível jogar, minhas mãos doem”, disse Nix. “A tela simplesmente congela por cerca de cinco segundos. Temos três jogadores travados, o Dota trava. Para reiniciá-lo, você deve esperar 15 minutos. O navegador não funciona, nada funciona.”

Nix também disse que ele e o capitão de equipe, Yaroslav “Miposhka” Naidenov, tentaram ativamente desclassificar sua equipe apenas para evitar estar no local, porque não havia comida ou água para os jogadores.

“Eles não nos dão comida, não comemos no segundo dia porque comer aqui é simplesmente impossível”, disse Nix. “Eles mal encontraram água e temos uma garrafa para cinco pessoas. Estou tentando nos desqualificar para esquecermos esse inferno. Mas somos proibidos de ser desqualificados. Eu só quero fugir daqui, eles não podem jogar sem mim, então talvez, eles me desclassifiquem.”

A equipe e o presidente da FCC russa, Dmitry Smith, disseram que tentaram entrar em contato com os organizadores do torneio, mas acabaram se retirando do evento por causa das más condições e falta de comunicação.

“Estamos incrivelmente desapontados que nossa equipe esteja nessas competições, um nível tão baixo de organização por parte da IESF”, disse Smith. “Por exemplo, várias condições consideradas básicas para competições de e-sports não foram atendidas – o local mudou várias vezes, os computadores não atendiam aos requisitos. A comida e a transferência de participantes no site foram mal organizadas.”

O Campeonato Mundial da IeSF 2019 estava em andamento e encerrou a competição de Dota 2 ontem, em 14 de dezembro, sem a seleção da Rússia.

“Acreditamos que os participantes da equipe russa mostraram um bom resultado. Lamentamos que os organizadores do torneio na Coréia do Sul tenham mostrado seu fracasso completo”, disse Smith. “Esperamos que esta iniciativa também seja apoiada por outras federações nacionais, aqui, estamos contando com a solidariedade de jogos. Nossos atletas estão indo pelo caminho cert, anunciando abertamente os problemas existentes, temos certeza de que essa é a única maneira de influenciar a situação.”

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 14 de dezembro.