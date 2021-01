Antigo elenco de Dota 2 da Newbee está banido permanentemente de eventos da Valve

Em maio de 2020, jogadores da Newbee foram acusados de manipulação de resultados e o time foi banido pela ImbaTV e pela associação profissional chinesa de Dota 2 (CDA). Com isso, a equipe não poderia participar de nenhuma competição nacional, mas ainda acreditava que poderia participar dos torneios organizados pela Valve. Mas parece que não.

A conta oficial de Dota 2 no Weibo publicou ontem um comunicado de que os antigos integrantes da equipe (Xu “Moogy” Han, Yin “Aq” Rui, Wen “Wizard” Lipeng, Yan “Waixi” Chao e o campeão do TI2 Zeng “Faith” Hongda) estão banidos permanentemente dos eventos da Valve e Perfect World. Essa medida foi aplicada imediatamente.

Em um depoimento de maio de 2020, a CDA declarou que havia enviado “provas relevantes das transgressões da Newbee à Perfect World e à Valve”. A Newbee também foi retirada da CDA devido às falhas de administração e a não estar de acordo com valores essenciais da CDA.

A Perfect World é a distribuidora oficial de Dota 2 na região da China, então esse novo anúncio significa que os jogadores envolvidos não poderão participar de quase nenhum grande torneio local ou mundial. Apesar de Moogy, vice-campeão do TI7, e Faith, campeão do TI2, estarem parados desde o banimento, em maio de 2020, os outros três jogadores (Aq, Wizard e Waixi) vêm jogando com um novo time, Ink Ice, desde que saíram da Newbee, em agosto de 2020.

Com essa medida, os cinco jogadores não poderão participar da próxima temporada do DPC, que começa em 18 de janeiro. Os outros dois membros da Ink Ice, Lai Jay “Ahjit” Son e Reploid, precisarão completar o time com novos jogadores, já que os ex-integrantes da Newbee estão fora de vez.

As primeiras acusações de manipulação de resultados vieram em fevereiro de 2020, quando o antigo time da Newbee enfrentou a Avengerls no StarLadder ImbaTV Minor. Zhang “xiao8” Ning, ex-capitão do time e vencedor do TI, até se mostrou preocupado em sua stream, dizendo que havia algo estranho.

Em meio às acusações iniciais, a Newbee tentou se defender com um depoimento que dizia que o nível de comunicação entre a organização e o time tinha caído durante a pandemia e que apenas o empresário do time mandava notícias. A organização não divulgou nenhum depoimento sobre o novo banimento.

A ImbaTV e a CDA também baniram o empresário Feng em maio de 2020, mas ele não foi incluído na nota divulgada pela Perfect World e pela Valve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 03 de janeiro.