A Valve adiciona novas ferramentas de regulamentação da comunidade ‘Overwatch’ ao Dota 2

A Valve abandonou a atualização Overwatch para Dota 2 hoje, introduzindo ferramentas poderosas para ajudar a comunidade a “regular o comportamento negativo”.

Esta é uma expansão de vários sistemas existentes de comunidade e comportamento que a Valve usou no passado, mas o foco aqui é especificamente implementar novas maneiras para “membros de boa reputação da comunidade” controlarem os relatórios e sinalizações dentro do jogo.

Today’s update introduces a powerful tool to help the community regulate negative behavior amongst its ranks — Overwatch. Learn more: https://t.co/M4EUkRE8Ou pic.twitter.com/TFUaM3XEyd — DOTA 2 (@DOTA2) January 27, 2021

Se um jogador escolher revisar o caso de um jogador sinalizado, ele assistirá a um replay com timestamps pré-marcados que destacam as ações perturbadoras. Depois de revisar o potencial comportamento negativo, o revisor pode escolher entre opções de culpado, inocente ou insuficiente para dar à Valve mais informações.

Qualquer jogador elegível será ocasionalmente notificado abaixo de suas fotos de perfil de que tem a opção de revisar um caso. E se eles revisarem um caso, eles ganharão uma pontuação de precisão por seus esforços. Aqueles que passarem falsamente em um veredicto receberão uma pontuação mais baixa e podem perder a capacidade de revisar os casos.

Com a adição desses recursos Overwatch, a Valve também está mudando ligeiramente a forma como os relatórios e banimentos funcionam. Os relatórios agora podem ser feitos diretamente após as partidas no placar ou selecionando um jogador específico e clicando na bandeira ao lado do retrato do herói. Depois de iniciar um relatório, você pode colocar marcadores no replay da partida para orientar os revisores sobre onde procurar qualquer comportamento negativo.

Como este novo sistema está sendo implementado, os jogadores terão dois pools de relatórios distintos, um para Overwatch e outro para quaisquer relatórios de comunicação. Reportar um jogador por Overwatch consome um relatório Overwatch e você pode reportar o mesmo jogador quantas vezes forem necessárias.

Relatórios de comunicação ainda serão emitidos na tela pós-jogo. Mas em vez de impedir que os usuários digitem ou usem o chat de voz durante uma partida, as proibições de comunicação agora irão silenciar os jogadores automaticamente por padrão. Isso permitirá que os jogadores optem por ativar o som, caso a caso.

Mais detalhes sobre as mudanças futuras serão compartilhados no blog oficial do Dota 2.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 27 de janeiro.