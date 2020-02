A jogadora AXX de Dota 2 competirá nas Eliminatórias Principais do ESL One Los Angeles

Old Boys é um time chinês de Dota 2 composto principalmente por jogadores veteranos aposentados que ainda transmitem o jogo ou estão envolvidos na cena competitiva até certo ponto, apesar de não jogar mais ativamente.

No entanto, a equipe tem outras equipes patrocinadas, incluindo uma equipe mais nova chamada Team Blaze que vem competindo nas eliminatórias abertas do Dota Pro Circuit nos últimos meses. E devido a vários jogadores terem sido colocados em quarentena devido ao surto de coronavírus na província de Hubei, Bi “AXX” Xia está entrando como uma substituta da equipe.

De acordo com o popular blogueiro de Dota, Gao Xiaochao, no Weibo, a AXX joga as eliminatórias devido ao fato de po3 e xixi ficarem de quarentena. Blaze teve que procurar ajuda externa para as eliminatórias principais. Outro jogador ainda não foi nomeado, mas AXX já joga frequentemente com alguns dos Old Boys, o que a tornou uma solução rápida e perfeita para a equipe.

Captura de tela via Weibo

Ela já jogou competitivamente antes na antiga equipe da Newbee Boss e é freqüentemente mencionada na conversa das melhores jogadoras de Dota 2 na China.

Nessa equipe da Boss, ela jogou ao lado de lendas como Zhang “xiao8” Ning, Luo “Ferrari_430” Feichi e Wong “ChuaN” Hock Chuan e jogou bem, mesmo que o time não tenha durado muito. Ela competiu mais recentemente com a Gases no International 2019 Chinese Qualifiers, onde a equipe foi superada pela Royal.

Newbee on Twitter The Boss is here!

Ela é uma Immortal com 7.300 MMR que joga na cena chinesa há anos, mas nunca esteve em um grande evento internacional. Esta equipe da Blaze não tem jogadores conhecidos fora da China, portanto, se eles conseguirem chegar ao Major, veremos algumas caras novas no palco da DPC.

Chen “Zhou” Yao, da Invictus Gaming, é o atual treinador do time e um dos jogadores que joga com a AXX com frequência.

De acordo com um post do Reddit sobre o assunto, Zhou está “empolgado” com a AXX e queria trazê-la para o time. E embora não tenha havido confirmação de uma segunda fonte confiável, outro streamer chines de Dota, Xiaoliu, será outr substituto.

As qualificatórias abertas da China para o ESL One Los Angeles Major começam em 7 de fevereiro, com duas equipes da chave aberta entrando nas eliminatórias fechadas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 03 de fevereiro.