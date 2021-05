Erro Honeydew de Destiny 2: o que é e como resolver

Não seria uma grande atualização de conteúdo de Destiny 2 sem algo errado com o servidor. Naturalmente, com o lançamento da temporada 14 de Destiny 2, Temporada do Simbionte, haveria um aumento nos problemas de conexão dos jogadores.

Especificamente, a Bungie anunciou no Twitter, através da conta @BungieHelp, que houve um aumento no número de jogadores que não conseguiam participar de certas atividades e Destinos. Esses jogadores encontram a mensagem de erro “HONEYDEW”.

We are currently investigating an increase in HONEYDEW errors when players attempt to load into destinations and activities. — Bungie Help (@BungieHelp) May 11, 2021

O código de erro HONEYDEW aparece “caso o acesso público a uma atividade tenha sido invalidado manualmente pela Bungie”, de acordo com a seção de Ajuda no site da Bungie. Isso acontece quando os servidores de Destiny 2 ficam fora do ar e a mensagem aparece para os jogadores no meio de atividades, ao tentar começar uma nova. Isso também acontece quando a Bungie restringe o acesso a uma atividade ou um Destino específico, seja por problemas no servidor ou porque os desenvolvedores estão consertando algo.

Há boas e más notícias sobre este erro. A boa notícia é que não há nada de errado com o seu jogo ou conta, individualmente, e você não precisa mover um dedo para resolver. A má notícia é que você precisa esperar a Bungie resolver o problema. Mas pelo menos a desenvolvedora faz um bom trabalho de comunicar o processo em suas contas.

Caso você esteja querendo aproveitar a Temporada do Simbionte agora, não espere que as primeiras horas sejam tranquilas. A equipe da Bungie disse que espera continuar realizando manutenção por mais algumas horas, terminando às 18h BRT. Mas essa manutenção não deve precisar tirar o servidor do ar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 11 de maio.