Devo escolher a dificuldade Normal ou Lendária para a campanha de The Witch Queen em Destiny 2?

Em um feito talvez inédito, a Bungie ofereceu a opção de escolher a dificuldade da mais nova campanha de Destiny 2, a expansão A Bruxa-Rainha, lançada em 22 de fevereiro.

Ao abrir a expansão A Bruxa-Rainha pela primeira vez, você vai encontrar uma animação curta depois de selecionar o personagem. Mas, antes de começar a próxima parte, é preciso escolher: ter coragem ou se tornar uma lenda? Dificuldade Normal ou Lendária?

Não se preocupe. A sua escolha não precisa ser permanente e escolher a opção Normal não impede que você consiga as recompensas adicionais da campanha na missão Lendária. Explicamos como isso funciona, guardião.

Qual é a diferença entre a dificuldade Normal e a Lendária?

A dificuldade Normal é a experiência “clássica” de Destiny 2, recomendada para todos os jogadores. A melhor comparação é a própria dificuldade normal de várias experiências anteriores com o jogo. Haverá alguns chefes e momentos desafiadores, mas nada muito extremo.

Captura de tela via Bungie

Já a dificuldade Lendária é recomendada para jogadores mais “experientes” que quiserem enfrentar missões mais difíceis e oponentes mais fortes, segundo o jogo. Geralmente, os inimigos terão mais vida, mais resistência, mira melhor e também serão mais agressivos. Também haverá chefes de níveis mais altos.

Captura de tela via Bungie

No dia 10 de fevereiro, a equipe da Bungie descreveu a campanha Lendária como “mais difícil que um Anoitecer na dificuldade Lenda, porém mais fácil que fazer uma masmorra sozinho ou concluir um Anoitecer Grão-mestre”. As missões da campanha também ajustam ao Poder do time no modo Lendário.

Quais são as recompensas da campanha Lendária?

Concluir uma missão no modo Lendário concede o dobro das recompensas por baú, com um a três baús a mais por missão. Concluir missões Lendárias também concede armaduras do mundo-trono com mais frequência.

Se você concluir toda a campanha de Bruxa-Rainha no Lendário, você vai receber:

Um novo emblema exclusivo

Oito módulos de aprimoramento

Novas armaduras exóticas de A Bruxa-Rainha, que geralmente são concedidas apenas em setores perdidos DEJ

Um conjunto de equipamento com 20 de Poder acima do limite provisório de 1520 de Poder

Um triunfo necessário para obter o mais novo título do mundo-trono

Você pode jogar as missões novamente em quaisquer dificuldades, então você sempre pode voltar às missões que já fez em uma dificuldade maior e ainda receber as recompensas. Se você começar uma missão no modo Lendário e for difícil demais, também é possível reiniciá-la no modo Normal.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 22 de fevereiro.