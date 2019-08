Ninja compartilha telefone no Twitter para que fãs possam mandar mensagens

O streamer Tyler “Ninja” Blevins deu aos fãs uma maneira de entrar em contato com ele além do bate-papo da stream e das redes sociais.

Ninja compartilhou um vídeo no Twitter que continha um número de telefone (312-584-4684) que qualquer um poderia usar para mandar mensagens para ele. “Sim, esse é meu número”, Ninja disse. “Sim, vou receber todas as mensagens. Vou tentar responder o máximo possível.”

Para adicionar o contato no Brasil, você deve acrescentar um +1 no começo.

Ninja on Twitter 312-584-4684 yes this is my number. Yes I will receive each and every text. I’ll try to reply to as many as possible. This is gunna be fun… longterm!! https://t.co/iHBpupMTe5

Não parece, porém, que é o número pessoal de Ninja. Se você mandar uma mensagem para esse número, vai receber de volta uma mensagem que, traduzida, seria algo como: “E aê noob, é o Tyler. SIM EU MESMO. Recebi sua mensagem. Clique no link e salve meu contato pra gente poder conversar. Bom jogo, lek.” (A mensagem original é: “Sup Noob it’s Tyler. YEAH ITS ACTUALLY ME. Got your text. Make sure you click the link and save me in your phone so we can talk. Get good, khed.”)

A mensagem inclui um link para uma página no Community.com, pedindo suas informações de contato (que incluem nome, gênero e aniversário) para “receber mensagens pessoais e alertas automatizados (que podem incluir propaganda no futuro) de Ninja via Community”.

Segundo sua descrição, Community.com é “uma nova maneira de líderes de comunidades conversarem com os membros dessas comunidades por meio de mensagens de texto‍“.

Ninja on Twitter Quick update on my phone number…appreciate all the freaking love. https://t.co/45GEmTTlW6

Ninja disse que planeja usar esse número para enviar mensagens, imagens e vídeos de bastidores aos fãs.

“Estou eu mesmo respondendo o máximo possível de pessoas com vídeos e mensagens, e também vou eu mesmo compartilhar conteúdo exclusivo com esses contatos”, Ninja acrescentou.

Artigo publicado originalmente por Justin Binkowski em inglês no Dot Esports no dia 11 de agosto.