Juventus entra na cena dos esports com time de PES e ajuda da Astralis

Hoje, o time italiano de futebol Juventus deu seus primeiros passos no mundo dos esports com a criação de um time profissional de Pro Evolution Soccer e a ajuda da organização de esports Astralis.

“O Grupo Astralis é pioneiro nos esports, e nossa abordagem à otimização de performance em todos os níveis influenciou toda a indústria”, disse o co-CEO do Astralis Group, Anders Hørsholt. “Já demonstramos nossa habilidade de criar resultados a longo prazo, e uma colaboração como essa foi um desenvolvimento natural do nosso negócio.”

Foto via Juventus

O time de PES, que será comandado e operado pela Astralis, será composto de três jogadores talentosos que vão participar da competição eFootball.Pro, torneio organizado pela Konami. Vários outros times de futebol vão participar do torneio, incluindo o FC Barcelona, o Manchester United FC, o Arsenal FC e o FC Schalke 04.

Ettore Giannuzzi, Luca Tubelli e Renzo Lodeserto são os três jogadores representando a Juventus no torneio. Giannuzzi já venceu dois títulos mundiais, em 2011 e 2018, e seus colegas já venceram diversos títulos nacionais.

A Juventus entra para a grande família de times de futebol que entraram na cena dos esports. Além do Flamengo, no Brasil, organizações como o FC Schalke 04 e o Paris Saint-Germain têm times de esports como League of Legends.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 09 de dezembro.