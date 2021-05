Team Liquid vence cs_summit 8, levando a melhor sobre a FURIA

A Liquid garantiu o título após um começo difícil no primeiro campeonato do RMR do ano.

A Team Liquid derrotou a FURIA por 3-1 na grande final do oitavo cs_summit, que aconteceu ontem, vencendo o primeiro campeonato do Regional Major Ranking (RMR) de 2021.

A equipe brasileira não teve chances na série melhor-de-cinco: a Liquid dominou os dois primeiros mapas (16-7 no Mirage e 16-11 no Nuke) e quase completou uma vitória perfeita no Inferno (14-16). Jake "Stewie2K" Yip e seu time não deixaram a FURIA ganhar nenhuma vantagem no quarto mapa e responderam com uma vitória esmagadora de 16-5 no Mirage, garantindo 1600 pontos do RMR para o PGL Stockholm Major 2021 e uma premiação de US$17.000 (quase R$90.000).

Keith "NAF" Markovic e Jonathan "EliGE" Jablonowski foram os jogadores mais letais da Liquid, terminando a série com placar de abates/mortes (K/D) de 80-53 e 81-69, respectivamente.

Embora a Liquid tenha vencido a FURIA com facilidade na grande final, o campeonato não foi fácil para eles de forma alguma. A equipe norte-americana conseguiu uma vitória contra a Bad New Bears na partida de abertura e perdeu para a Extra Salt na seguinte. Após um início complicado, Gabriel "FalleN" Toledo passou algumas de suas responsabilidades como capitão (ou IGL, de "in-game leader") para Stewie2K e o desempenho da equipe melhorou bastante. Depois disso, eles não perderam mais nenhuma série, derrotando a EXTREMUM, a paiN Gaming e a FURIA duas vezes no campeonato.

O oitavo cs_summit foi o primeiro campeonato do RMR para a região da América do Norte em 2021 e haverá mais duas oportunidades para conseguir pontos para o PGL Stockholm Major, cuja final deve ser presencial. Com essa vitória, a Liquid passa a ser o terceiro time com mais pontos do RMR na região, atrás da EXTREMUM e da líder FURIA.

Confira como está o placar de pontos do RMR na região após o oitavo cs_summit.

FURIA - 1980 pontos do RMR EXTREMUM - 1880 pontos do RMR Liquid - 1840 pontos do RMR Evil Geniuses - 1310 pontos do RMR O PLANO - 1300 pontos do RMR Extra Salt - 1200 pontos do RMR paiN - 1100 pontos do RMR Bad News Bears - 950 pontos do RMR

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 31 de maio.