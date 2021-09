O PLANO agora faz parte da 00Nation

A longa busca da O PLANO por uma organização finalmente acabou.

Vito “kNgV-” Giuseppe, Henrique “HEN1” Teles, Lucas “LUCAS1” Teles, Vinicius “vsm” Moreira, Leonardo “leo_drk” Oliveira, Alencar “trk” Rossato e o técnico Raphael “cogu” Camargo agora fazem parte da 00Nation, uma nova organização de esports que recentemente foi adquirida pela Nordavind, organização norueguesa que já faz parte da cena local e internacional de CS:GO desde 2015.

O PLANO jogava sem patrocínio desde maio, quando os jogadores deixaram suas organizações anteriores e formaram o time. KNgV-, LUCAS1, vsm, leo_drk e trk jogavam para a MIBR no final de 2020. Mas, embora tivessem bons resultados em campeonatos europeus, a organização e o time não conseguiram entrar em acordo no início deste ano e a MIBR acabou contratando o elenco antigo da BOOM Esports. HEN1 entrou para o time de cogu neste ano, quando pediu para sair da FURIA e voltar a jogar com seu irmão gêmeo, LUCAS1.

#HelloWWWorld#00Nation#ZeroZero@zerozeronation

muito feliz em anunciar a nova casa! VAMO PRA CIMAAAAA CONTO COM A TORCIDA DE VOCES pic.twitter.com/pGhT0IGbNq — Vinicius Moreira (@vsmzin) September 3, 2021

A equipe brasileira não participou de muitos campeonatos neste ano. Eles viajaram para o México para o cs_summit eight, um dos eventos de Regional Major Ranking (RMR) da América do Norte, e logo depois para a DreamHack Open June North America, onde ficaram em segundo, atrás apenas da Extra Salt. No fim das férias dos jogadores no meio do ano, viajaram para a Europa, onde participaram da Malta Vibes Knockout Series One e da terceira qualificatória fechada da Funspark ULTI 2021 Europe Regional Series Three.

“Tivemos várias oportunidades vindas de todo o mundo, mas depois de realmente conhecer a 00Nation, sua equipe, seus objetivos de curto e longo prazo, vibe e identidade, não tivemos dúvidas”, disse kNgV- em um depoimento fornecido a vários veículos de notícias de esports.

“Esperamos continuar a construir sobre a base estabelecida pelos jogadores e fazer parte de sua jornada rumo ao topo”, diz o diretor de esports da 00Nation, Bruno Santos. A nova organização tem Artur Melo, jogador do Juventus e da seleção brasileira, e Wes Edens, um dos donos do Milwaukee Bucks, entre seus investidores.

A 00Nation é um dos poucos times populares de CS:GO em todo o mundo que ainda opta por manter seis jogadores, mesmo após a Valve decidir punir times que substituam jogadores em eventos de RMR. Até agora, LUCAS1 e trk têm alternado no elenco principal da equipe.

A estreia da O PLANO como 00Nation foi no Nordic Masters Fall, que classifica para o BLAST Premier Fall Showdown de outubro. Eles enfrentaram a Fnatic pelo Grupo B no último final de semana.

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 03 de setembro.