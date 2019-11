NiP consegue sua milésima vitória em mapas de CS:GO eliminando a AVANGAR da temporada 8 da ECS

Hoje é um dia histórico para a Ninjas in Pyjamas em CS:GO.

A NiP derrotou a AVANGAR por 2-0 em uma série eliminatória do Grupo A da temporada 8 da ECS. A vitória da NiP por 16-12 no Train, o primeiro mapa da série, foi a milésima vitória da organização em mapas de CS:GO. Agora, depois de vencer a AVANGAR por 16-6 no Overpass, eles têm 1.001 vitórias.

Os fãs provavelmente esperavam que o lendário Patrik “f0rest” Lindberg fosse levar a NiP a sua milésima vitória, mas o desempenho do jogador de 31 anos foi medíocre e ele terminou a partida com nove eliminações. Era Nicolas “Plopski” Zamora que estava fazendo as cabeças rolarem, conseguindo 28 eliminações.

Overpass foi muito mais fácil para a NiP. A AVANGAR pareceu perder a confiança quando foi derrotada no mapa que escolheu. F0rest se recuperou e conseguiu 18 eliminações, o dobro que fez no Train. Mas Fredrik “REZ” Sterner teve o maior número de eliminações, 26.

A NiP também é a organização com mais mapas jogados em CS:GO (1.620). A Fnatic, outra organização sueca, fica logo atrás da NiP, com 1.467 mapas e 902 vitórias.

A NiP tem time de CS:GO desde que o jogo foi lançado, em 2012, e dominou a cena entre 2012 e 2013. Em 2013, o time venceu 87 mapas seguidos na LAN, até finalmente perder para a Astana Dragons na SLTV StarSeries VII em outubro.

A NiP vai precisar vencer mais uma série eliminatória para se classificar para a semifinal. Os suecos enfrentam a Evil Geniuses, um oponente muito mais difícil que a AVANGAR, hoje às 21h (horário de Brasília).

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 29 de novembro.