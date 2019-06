MIBR substitui felps por LUCAS1

A MIBR anunciou ontem que Lucas “LUCAS1” Teles entrou no lugar de João “felps” Vasconcellos no time.

A mudança veio após três dias de especulação, e bem a tempo de fechar a escalação do StarLadder Major, cujo prazo era ontem. LUCAS1 já estava treinando com a MIBR nas finais da temporada 9 da ESL Pro League no último final de semana. Luminosity e MIBR foram eliminadas nas primeiras fases do torneio.

MIBR on Twitter QUE OTA Bem vindo @LUCAS1 à família #MIBR! Welcome to the MIBR family @LUCAS1! #SomosMIBR 📺 https://t.co/zmsAuWVnOj

Espera-se que LUCAS1 se encaixe melhor no papel de suporte que felps. A MIBR tem enfrentado dificuldades desde janeiro, quando Epitácio “TACO” de Melo e felps voltaram e o time passou a ser composto inteiramente por brasileiros. Os melhores resultados foram derrotas nas semifinais da IEM Katowice Major em fevereiro e da IEM Sydney em maio.

LUCAS1 é um jogador mais passivo, enquanto felps joga de modo mais agressivo, o que Fernando “fer” Alvarenga já faz. Mas LUCAS1 também não está em sua melhor forma. Ele representou a Luminosity por mais de um ano e não mostrou a habilidade de seus tempos de Immortals, quando ajudou o time a terminar em segundo lugar na PGL Krakow Major em julho de 2017.

Será a primeira vez de LUCAS1 em um time diferente de Henrique “HEN1” Teles, seu irmão gêmeo. Eles jogaram juntos desde o início de suas carreiras profissionais, em 2014.

Felps pode não ficar parado por muito tempo. De acordo com o HLTV, ele vai substituir LUCAS1 na Luminosity. Se a notícia se confirmar, felps pode ter mais espaço para jogadas individuais e para brilhar, como fez na Immortals em 2016 e no começo de 2017, antes de entrar na SK Gaming.

O primeiro campeonato que a MIBR vai jogar com LUCAS1 é a ESL One Cologne, que começa em 2 de junho. O time vai enfrentar concorrentes de peso, como Team Liquid, Astralis, Natus Vincere, Vitality, ENCE e FURIA.

Artigo publicado originalmente por Leonardo Biazzi em inglês no Dot Esports no dia 25 de junho.