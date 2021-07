FalleN será capitão da equipe de CS:GO da Liquid após as férias dos jogadores

Gabriel “FalleN” Toledo será o novo capitão da equipe de CS:GO da Team Liquid quando os jogadores voltarem das férias, em 15 de agosto. A notícia foi confirmada pelo colega de equipe de FalleN, Jonathan “EliGE” Jablonowski, em sua stream.

“Stewie foi o capitão em Colônia, mas acho que quando voltarmos de férias vai ser o FalleN”, EliGE explica.

Por muitos anos de sua carreira, o jogador foi capitão da Luminosity Gaming, SK Gaming e MIBR. Ele entrou para a Liquid em janeiro e já liderou a equipe ao menos uma vez na IEM Katowice em fevereiro, pouco depois da BLAST Premier Spring Groups, onde o desempenho da Liquid deixou a desejar.

Essa troca constante de capitão indica que a Liquid ainda não tem certeza de sua abordagem no jogo, já que FalleN e Stewie2K têm estilos bem diferentes de liderança. FalleN já foi escolhido como um dos melhores capitães de CS:GO, especialmente no seu tempo na Luminosity e na SK, quando venceu Majors seguidos. Mas ele não vence um grande campeonato desde a final da sexta temporada da ESL Pro League, em dezembro de 2017.

As férias dos jogadores podem ser úteis para a Liquid, especialmente porque o técnico Eric “adreN” Hoag, que entrou no lugar de Jason “moses” O’Toole em maio, terá mais tempo sem partidas oficiais para analisar os possíveis problemas do elenco da Liquid em jogos passados.

Por enquanto, não se sabe se FalleN será o campeão definitivo da Liquid ou se só ocupará o posto por alguns campeonatos após as férias.

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 27 de julho.