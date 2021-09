Coldzera jogará pela Complexity na BLAST Premier Fall, começando em partida contra a FaZe

A próxima parada de Marcelo “coldzera” David no CS:GO foi revelada.

Hoje a Complexity anunciou que coldzera vai substituir Kristian “k0nfig” Wienecke, que atualmente trata uma lesão no pulso, durante a fase de grupos da BLAST Premier Fall. Sua estreia no time será em uma partida contra a própria FaZe Clan, antiga casa do jogador.

O anúncio confirma o que Dexerto, 1pv e Globo Esporte noticiaram no começo da semana sobre coldzera assumir pouco depois da temporada 14 da ESL Pro League. A Complexity participou da Pro League com Niels Christian “⁠NaToSaphiX⁠” Sillassen no lugar de k0nfig, e chegou à fase eliminatória com um placar de 3-2 no Grupo B, onde venceu a G2 e a Virtus Pro. Mas a equipe acabou sendo eliminada pela Team Vitality.

Em junho, coldzera optou por se colocar na reserva da FaZe, pois queria explorar as opções que tinha e seu contrato estava prestes a expirar. Ele já estava com o time há quase dois anos, mas a equipe não tinha conseguido capitalizar o elenco, embora, além dele, houvesse ainda Nikola “NiKo” Kovač.

Antes da FaZe, coldzera foi peça-chave em alguns times brasileiros lendários de CS:GO, como Luminosity Gaming, SK Gaming e MIBR. Boa parte dos momentos de maior sucesso na sua carreira foram na LG e na SK, incluindo dois Majors na MLG Columbus e ESL One Cologne, vários outros troféus em eventos, e o prêmio de Jogador do Ano da HLTV por dois anos seguidos. Mesmo com tantos anos de sucesso, coldzera ainda tem apenas 26 anos e muito CS:GO pela frente.

Nem coldzera nem a Complexity indicaram se a contratação será a longo prazo, mas qualquer time teria interesse em um jogador do calibre dele. A primeira partida do jogador com a Complexity, contra a FaZe, acontece às 14:30 BRT de 24 de setembro, pelo Grupo C da BLAST Premier Fall.

