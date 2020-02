Um jogador de Modern Warfare acidentalmente mata toda a sua equipe com o Care Package

Um Tactical Nuke é a principal recompensa de killstreak do Modern Warfare, exigindo 30 abates consecutivos para ser ativado. Em um piscar de olhos, um Care Package pode ser igualmente perigoso, embora contra seus próprios aliados.

Um usuário do Reddit sinalizou por um Care Package para cair no Rust em um clipe postado na noite passada. Mas o pacote se sobrepôs diretamente ao ponto de respawn de sua equipe, fazendo com que seus aliados morressem instantaneamente sob o peso do pacote.

Estranhamente, o ponto de spawn continuou a trazer os jogadores no Care Package, fazendo com que eles perdessem suas vidas por ter dois objetos separados ocupando o mesmo espaço.

Cinco vidas totais foram perdidas com uma queda, incluindo dois jogadores sendo mortos duas vezes. Um jogador até saiu do jogo imediatamente após o acidente.

Em vez de abrir rapidamente o Care Package e salvar alguns de seus colegas de equipe, o usuário do Reddit reservou um tempo para examinar os danos causados ​​por sua queda. Então, o jogador finalmente revelou o conteúdo do seu pacote: um decepcionante radar pessoal, a menor recompensa de killstreak e que certamente valeu menos do que as vidas perdidas dos aliados.

Embora o erro seja hilário do ponto de vista correto, pode ser absolutamente irritante ser uma vítima. Despertou uma discussão mais aprofundada sobre como o sistema de respawn de Rust pode estar quebrado.

O Care Package é uma recompensa de killstreak chamada com uma granada arremessada e largada por um helicóptero. Diferente de outros jogos da franquia, o pacote do Modern Warfare é o único em que o conteúdo permanece oculto até que o jogador interaja com ele.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 17 de fevereiro.