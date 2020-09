Tudo o que aprendemos com a revelação do multijogador de Call of Duty: Black Ops Cold War

A Activision e a Treyarch puxaram a cortina do multijogador de Call of Duty: Black Ops Cold War hoje, e há muito para se animar.

Há uma tonelada de novas informações sobre o multijogador para digerir após a revelação e ainda mais serão lançadas sobre o jogo assim que o beta começar no PS4 em 8 de outubro.

A próxima geração de Call of Duty começa em 13 de novembro no PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series X e PC. Aqui está tudo o que sabemos sobre o multijogador do Black Ops Cold War até agora.

Jogabilidade

Black Ops Cold War possui cura automatizada, ao contrário do Black Ops 4. A jogabilidade parece uma mistura entre o Black Ops clássico e o Modern Warfare de 2019.

Velocidade na Corrida – Os operadores recebem automaticamente uma explosão de velocidade ao iniciar uma corrida e, em seguida, reduzem a velocidade até uma velocidade normal de corrida.

Deslizamento – os deslizamentos começam e terminam em uma posição agachada para um padrão de movimento mais crível.

Controle de Passos – se movimentar mais rápido faz mais barulho, enquanto o movimento mais lento não faz tanto som. Os jogadores podem reduzir ainda mais o som de seus passos enquanto correm com o retorno da clássica Vantagem Ninja.

Saltos – espere uma altura mais natural nos saltos, o que retarda brevemente o operador ao pousar.

O jogo apresenta barras de vida opcionais acima da cabeça dos jogadores inimigos e o tempo para matar parece “muito rápido” até agora, de acordo com o ex-profissional e top streamer TeePee.

Mapas

Os mapas confirmados até agora são chamados de Satellite, Crossroads, Miami, Armada e Moscow. Eles vêm em uma variedade de tamanhos e tipos, incluindo um que ocorre em dois grandes porta-aviões com o oceano no meio.

Novo modo: Fireteam

Imagem via Activision

Fireteam é um novo formato de multijogador que “enfatiza o trabalho em equipe e recompensa a criatividade”. Pelotões de quatro são implantados em mapas maiores, avançando em objetivos e modos.

O modo Fireteam Dirty Bomb tem equipes em busca de urânio, depositando-os e detonando-os e, em seguida, correndo por um campo de batalha tóxico.

Aqui está o que a Activision tem a dizer sobre o Fireteam:

“Fireteam é uma nova categoria de 40 jogadores do Multijogador do Black Ops com até 10 equipes com quatro operadores, onde a ação se concentra não apenas nos operadores no campo, mas também no ambiente em que eles lutam. O primeiro tipo de jogo do Fireteam disponível é chamada Dirty Bomb, sobre a qual teremos mais informações conforme nos aproximarmos do lançamento.”

Imagem via Activision

Novos modos: VIP Escort e Combined Arms Domination

VIP Escort é um modo baseado em objetivos de seis contra seis, onde um jogador é selecionado como VIP e deve ser escoltado para fora do mapa. O VIP recebe uma pistola, uma granada de fumaça e um avião espião, mas não uma classe. Existem dois locais para fugir e o jogo pode ser ganho escapando, matando o VIP ou derrotando o time inimigo.

Combined Arms Domination é “uma batalha 12 contra 12 que combina infantaria e jogabilidade veicular, Combined Arms é um modo de escala maior onde a ação é direcionada ao ambiente em que ocorre”.

Modos que retornam

Controle, Dominação, Mata-Mata em Equipe, Hardpoint, Localizar e Destruir e Morte Confirmada estão todos confirmados para retornar.

Imagem via Activision

Create-a-class e Séries de Pontuação

Create-a-class apresentará apenas Arma Principal, Secundária, Letal, Tático, Melhoria de Campo e Vantagens no Black Ops Cold War. Não há mais sistema Pick-10. Os Wild Cards estão de volta e permitem que você atualize seu Armamento com recursos como carregar até oito acessórios em uma arma, dois letais/táticos ou três vantagens primárias.

Imagem via Activision

O Armeiro está de volta, apresentando “mais acessórios para desbloquear e configurar do que nunca”. Existem 54 acessórios em oito classes em cada arma, com seis opções por acessório. As armas permitem cinco acessórios por padrão.

As Séries de Pontuação são mantidas até a morte, mas os bônus são dados ao permanecer vivo. Cada sequência entrará em recarga após ser usada para evitar muitas repetições. As séries de pontuação mais caras só serão obtidas por meio de uma jogabilidade de “elite”, de acordo com a Activision.

Warzone

Warzone e Black Ops Cold War compartilharão passes de batalha e progressão. Treyarch, Infinity Ward, Raven Software estão todos trabalhando juntos para manter o Warzone vivo.

Jogo e progressão entre plataformas e gerações

Black Ops Cold War e Warzone terão jogo e progressão entre plataformas e gerações, o que significa que os jogadores serão capazes de jogar no PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e PC.

O artigo original está sendo atualizado com mais informações à medida que se torna disponível.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 09 de setembro.