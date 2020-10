Treyarch lista o que há de novo no beta de Call of Duty: Black Ops Cold War, incluindo 3 modos e um novo mapa

Coming to the #BlackOpsColdWar Beta:



• NEW MAP: Cartel (6v6, 12v12)

• NEW MODES: VIP Escort, Combined Arms: Assault, Fireteam: Dirty Bomb

• NEW FEATURES: FOV Slider on consoles, Ping system, HUD visual toggles

+ more!



Details at the blog: https://t.co/g3aiQ1imuQ pic.twitter.com/kTN9FhhaZ1