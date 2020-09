A Activision revelou que a temporada 10 de Call of Duty: Mobile se chama The Hunt (“A Caçada”). Com a temporada serão lançados dois novos mapas, uma habilidade, uma classe de battle royale e um novo modo.

Os novos mapas são Terminal e Pine, de Call of Duty: Modern Warfare. Terminal é um mapa grande, e Pine é bem pequeno. Só os modos 1×1 e 2×2 estarão disponíveis nele.

O novo modo é o modo Headquarters (“Quartel-general”). Neste modo, você precisa capturar a base e defendê-la por 50 segundos para ganhar pontos. Mas há um porém. Os jogadores da equipe que capturar a base não voltam à vida por 50 segundos.

Hacker é a nova classe do battle royale de Call of Duty: Mobile. O dispositivo Ice Pick, parte da classe, bloqueia os minimapas e dispositivos de todos os inimigos em um raio específico. A habilidade Hard-Wired não permite que o radar do jogador seja detectado por inimigos próximos.

A nova habilidade é o Equalizer, metralhadoras duplas com supressores embutidos. Elas causam dano devastador a curto alcance.

A décima temporada começa pouco depois do fim da nona temporada. Assim como foi com as temporadas anteriores, ela também traz um novo Passe de Batalha e novos eventos e dura, aproximadamente, um mês. Provavelmente nem todas as novidades da temporada 10 serão disponibilizadas no começo da temporada. A Activision costuma fazer isso aos poucos ao longo da temporada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 07 de setembro.