Scrapyard deve retornar na temporada 4 de Call of Duty: Modern Warfare

Parece que outro mapa clássico de Call of Duty chegará à Modern Warfare quando a quarta temporada for lançada na próxima semana.

No final do trailer da quarta temporada, você pode ver algo muito específico e familiar dentro das letras “Season Four” que aparecem na frente do Capitão Price.

Captura de tela via Activision

Olhe atentamente dentro das letras. Consegue ver? É Scrapyard, o mapa clássico de Call of Duty: Modern Warfare 2. Também é um local dentro do mapa atual da Warzone.

Definitivamente, parece que a Infinity Ward está sugerindo que Scapyard será um novo mapa na quarta temporada. Adicionar Scrapyard à rotação de mapas multijogador de MW seria ótimo. É realmente um mapa clássico, popular e serve bem em vários modos de jogo.

Scrapyard se juntaria a uma lista crescente de mapas antigos que retornaram em Modern Warfare, incluindo Crash, Rust, Shipment, Vacant, Backlot e Hardhat. O clamor por mais mapas de seis contra seis e pequenos mapas no início do ciclo de vida do jogo foi realizado com muitos locais remasterizados.

O mapa não está confirmado ainda, mas saberemos mais quando a quarta temporada de Call of Duty: Modern Warfare for lançada em 3 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 27 de maio.