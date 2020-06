Quads está de volta a Call of Duty: Warzone em nova atualização

O Quads Battle Royale está de volta, e a notícia é música para os ouvidos de muitos fãs de Call of Duty.

Com a atualização mais recente de Call of Duty: Warzone veio o retorno do querido modo Quads ao battle royale. Ele substitui o modo Realismo, que aumentava o dano do acerto na cabeça e tinha interface mais limitada.

Today's playlist update for #ModernWarfare and #Warzone are now live across all platforms!

– Boots on the Ground War

– Realism Mosh Pit

– All or Nothing

– Face Off

– Stir-Crazy (10v10)

– Plunder Quads (Replaces Blood Money)

– BR Quads (Replaces Realism BR) — Infinity Ward (@InfinityWard) June 23, 2020

Inicialmente, os jogadores ficaram confusos com a saída do Quads na semana passada, já que isso impossibilitava quatro amigos de entrarem juntos em uma mesma partida normal de Warzone. Alguns streamers populares até entraram no coro para manifestar sua insatisfação com a troca.

Lol why? Why remove one of the staple game modes? We now have to kick out our 4th player? Like what — Jack “CouRage” Dunlop (@CouRageJD) June 19, 2020

“Por que tirar um dos modos mais importantes?” perguntou o YouTuber CouRage. “Vamos precisar tirar o quarto jogador?”

Mas as reclamações parecem ter sido ouvidas, e muito bem. Não se sabe se a Infinity Ward tem planos de remover o Quads outra vez no futuro, levando em conta como a decisão foi impopular.

A atualização também inclui Boots on the Ground War, Realism Mosh Pit, All or Nothing, Face Off e Stir-Crazy em Modern Warfare. Plunder Quads também substitui Blood Money em Warzone.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 23 de junho.