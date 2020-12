Passe de batalha da primeira temporada de Call of Duty: Black Ops Cold War

Treyarch revelou novos detalhes sobre a batalha da primeira temporada em Call of Duty: Black Ops Cold War . Os fãs terão novos operadores, armas e outros conteúdos para desbloquear ao longo dos 100 níveis no novo passe de batalha que chegará no final desta semana.

Cada temporada de Black Ops Cold War contará com um passe de batalha que permite aos jogadores ganhar itens gratuitos, incluindo duas novas armas, projetos de armas e até 1.300 pontos CoD. Os jogadores que comprarem o passe de batalha premium desbloquearão mais itens e terão acesso a todos os 100 níveis. Alguns níveis apresentarão duas recompensas: uma para Cold War e outra para Warzone.

This is the Season 1 Battle Pass.



Jump into 100 tactical grade tiers on December 16 in #BlackOpsColdWar and #Warzone. pic.twitter.com/jRxxLIn4Ih — Call of Duty (@CallofDuty) December 14, 2020

O vídeo de revelação deu aos fãs outra visão de Stich, um novo operador lendário que é um “ex-especialista soviético em armas químicas que se tornou fugitivo internacional”. Stich é instantaneamente desbloqueado com a compra do passe de batalha da primeira temporada ao lado da Missão de Operador “Agente de Liberação”, que apresenta objetivos multijogador que recompensam dois visuais de Stitch quando completos. Os jogadores também podem desbloquear um cartão de visita, emblema e XP ao completar a missão. O Silver Flash Watch é desbloqueado instantaneamente com a compra do passe e pode ser usado em Cold War e Warzone.

Os jogadores de zumbis também desbloquearão recompensas adicionais ao completar a missão de operador “Zona de contenção” incluída no passe de batalha. Completar esses objetivos de missão desbloqueia os visuais “Siberian Ghost” e “Toxic Terror”. A missão também recompensará os jogadores com outro cartão de visita, emblema e XP. Os jogadores podem esperar outra missão de operador no nível 20 para zumbis e multijogador.

A compra do passe de batalha concede imediatamente o visual de “viajante” de Adler e a missão de operador “Infiltração urbana”. Completar esses objetivos desbloqueia os visuais “Summit” e “Globetrotter” para Adler, junto com um cartão de visita e emblema exclusivos. O visual Adler “Base Jumper” também pode ser desbloqueado gratuitamente no nível 90.

Os jogadores de Cold War que procuram se classificar rapidamente devem considerar a compra do passe, já que concede um bônus de 10 por cento de XP durante toda a temporada. Também é possível ganhar 1.300 pontos CoD completando todos os 100 níveis da passagem de batalha da primeira temporada.

Os jogadores também podem ganhar duas novas armas, o Mac 10 SMG e o rifle de assalto Groza. O Mac 10 tem uma alta cadência de tiro que pode causar danos significativos a curta distância, enquanto o Groza é outro rifle de assalto perfeito para eliminar inimigos à distância.

A passagem de batalha da primeira temporada incluirá 20 projetos de armas para várias armas, como o Constable e os projetos do Warden’s Word. Mais da metade dos projetos de armas são considerados lendários, o que significa que vêm com cinco acessórios. Novos skins de operador e veículo estarão disponíveis em todos os modos, incluindo Warzone . Outras opções de personalização como adesivos, amuletos e camuflagens de armas também estarão disponíveis no passe de batalha.

Completar o passe de batalha da primeira temporada desbloqueia vários itens lendários. Os jogadores podem desbloquear o Stitch “Prisoner” e Operator Mission, que recompensa com os visuais “New Warden” e “Stripes” após a conclusão ao lado de um emblema épico e lendário cartão de visita animado. O projeto do rifle de assalto “Ordem natural”, visual de veículo “Assalto” e um emblema da primeira temporada também serão recompensados ​​aos jogadores que concluírem todos os 100 escalões do passe de batalha.

A Treyarch confirmou anteriormente que vários novos mapas serão introduzidos durante a primeira temporada, incluindo um novo mapa de Warzone chamado Ilha Rebirth. O popular modo Gunfight dois contra dois também chegará à Cold War na primeira temporada e contará com quatro novos mapas para os jogadores se divertirem.

O passe de batalha da primeira temporada custa 1.000 CP, o que concede acesso a todos os 100 níveis. Os jogadores também podem comprar o pacote de passes de batalha por 2.400 CP, que inclui o passe de batalha e 20 escalões instantâneos de nível.

Por enquanto, os jogadores de Cold War podem desfrutar de XP duplo no jogo enquanto esperam pela nova temporada e conteúdo. A atualização de conteúdo gratuita da primeira temporada será lançada em 16 de dezembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 14 de dezembro.