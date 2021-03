O lançamento de Call of Duty de 2021 irá, segundo notícias, retornar à Segunda Guerra Mundial

A edição de 2021 de Call of Duty verá a franquia retornar ao cenário da Segunda Guerra Mundial, de acordo com um relatório da Modern Warzone citando “vazamentos confiáveis”.

Além disso, este relatório afirma que a Sledgehammer Games desenvolverá principalmente o título de 2021 de Call of Duty, de codinome "Vanguard". Sledgehammer ajudou no desenvolvimento de Modern Warfare de 2019 e de Black Ops Cold War de 2020. O último jogo Call of Duty do qual Sledgehammer foi o desenvolvedor principal foi o WWII de 2017.

Os vazamentos citados também sugerem a possibilidade de parte do próximo jogo ser ambientado na década de 1950, durante a Guerra da Coréia. Mas esses mesmos vazamentos não descartam os rumores de que o jogo se concentrará no cenário da Segunda Guerra Mundial e sugere que há potencial para um cenário "fictício" onde a Segunda Guerra Mundial não terminou em 1945.

A tentativa anteriormente mencionada da Sledgehammer em um título Call of Duty baseado na Segunda Guerra Mundial, apropriadamente intitulado Call of Duty: WWII, foi lançado em 2017. O jogo tem uma média de 77/100 de pontuação crítica no Metacritic entre suas três plataformas e uma pontuação de usuário de 4,3 / 10. Os títulos do Call of Duty têm uma média de pontuação de crítica próxima a 80, com ressalvas para o Modern Warfare original e Black Ops entre 80 e 90.

CoD: WWII não é necessariamente considerado em alta conta por todos na comunidade competitiva. Clayster classificou-o próximo ao final de sua lista em 2019 e o ex-companheiro de equipe Crimsix aprovou seus sentimentos. Vários outros jogadores que participaram dessa tendência classificaram-na no nível D ou F, com apenas alguns dando um C ou B.

Nenhuma informação sobre uma data de lançamento ou título oficial foi confirmada ainda. Os fãs podem esperar que o novo CoD, seja de segunda guerra ou não, seja lançado no final de 2021.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 23 de março.

