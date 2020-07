Novo vazamento de Warzone sugere que Vant-R estará disponível nas estações de compra

Uma atualização recente de Call of Duty: Warzone adicionou um Vant-R ao jogo se uma equipe usar quatro VANTs ao mesmo tempo. Mas um novo vazamento sugere que em breve será um item comprável na Estação de Compra.

O Warzone recebeu várias atualizações e alterações desde seu lançamento em março. Novas armas e itens são constantemente adicionados ao jogo, e vários modos de jogo estão em rotação constante. Da mesma forma, foram adicionados recentemente salas para 200 jogadores, o que torna o modo de jogo muito mais agitado.

Uma coisa que não mudou muito, no entanto, são as séries de pontuação disponíveis nas estações de compra. VANTs, Ataques de Dispersão e Ataques Aéreos de Precisão são as únicas opções atualmente disponíveis nas estações de compra, e os jogadores se perguntam se outras opções acabariam aparecendo.

Os jogadores descobriram recentemente que se usassem quatro VANTs ao mesmo tempo, um efeito de VANT-R ocorreria para as equipes inimigas. O efeito bloqueia o mini-mapa e é devastador em Warzone, pois os jogadores não conseguem ver a zona segura. O VANT-R é eficaz, mas o custo de quatro VANTs para ativá-lo é de US$ 16.000, o que é muito dinheiro na maioria dos cenários.

O VANT-R provavelmente será adicionado à Estação de Compra como uma série de pontuação normal, já que os jogadores o acharam listado como uma opção na área de treinamento.

Os jogadores publicaram capturas de tela do VANT-R incluído na Estação de Compra como um item comprável. A série de pontuação custa US$ 4.500, que é a mesma quantia que um Kit de Autorreanimação e US$ 500 a mais que um VANT.

A descrição do item afirma que ele interfere todos os minimapas inimigos, independentemente da distância, e que interrompe o monitor de alertas dos jogadores com base em quão próximos eles estão da área alvo. Isso pode ser devastador em tiroteios, pois os jogadores não verão a quantidade de munição ou itens disponíveis.

O VANT-R provavelmente mudará o meta da maioria das partidas de Warzone. Saber onde está a zona segura é importante, especialmente nas partes posteriores dos jogos. A série de pontuação também negará os VANTs constantes que as equipes têm nos círculos finais e substituir o Ghost como uma vantagem necessária.

Os contratos de reconhecimento também serão mais procurados, pois mostram onde está a próxima fase do círculo e provavelmente será o único guia que os jogadores terão em algumas partidas.

O VANT-R não está oficialmente confirmado, mas os jogadores não devem se surpreender se virem o item adicionado ao Warzone em um futuro próximo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 05 de julho.