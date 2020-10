Notas da atualização do beta de Call of Duty: Black Ops Cold War

A segunda semana do beta de Call of Duty: Black Ops Cold War já está disponível, com várias atualizações do último fim de semana.

Os jogadores podem desfrutar de novos modos de jogo, mapas e itens desbloqueáveis, uma vez que o limite de nível foi aumentado. A jogabilidade também foi atualizada enquanto a Treyarch continua a ajustar o jogo antes de seu lançamento oficial em 13 de novembro.

The #BlackOpsColdWar Crossplay Open Beta begins today!



NEW MAPS:

• Ruka

• Alpine



NEW MODES:

• Fireteam: Dirty Bomb

• Hardpoint



LEVEL CAP: 25 → 31



See all the new content and gameplay updates in Weekend 2 of the Beta: https://t.co/dpUPAdpT1o pic.twitter.com/fZCc7T30jz — Treyarch Studios (@Treyarch) October 15, 2020

A Treyarch recentemente divulgou uma programação com as atualizações esperadas ao longo do fim de semana. Fireteam: Dirty Bomb está agora disponível para os jogadores experimentarem em dois novos mapas. Este modo de jogo distribui 40 jogadores em 10 equipes distintas enquanto lutam para coletar urânio e depositá-lo em bombas. As equipes podem detonar as bombas, o que torna as áreas circundantes tóxicas e mortais para os jogadores.

Os jogadores pegos nas zonas de radiação experimentarão três níveis de doença da radiação que aumentam quanto mais tempo você permanecer na área. Fraqueza é o primeiro nível de doença da radiação, que desativa todas as vantagens. O segundo nível é chamado de fadiga, que reduz a eficácia da regeneração de vida. O terceiro e último nível é o sangramento interno, que causa danos ao longo do tempo e, eventualmente, leva à morte.

Dois novos mapas multijogador, Ruka e Alpine, também serão adicionados ao beta aberto. Ruka se passa em uma grande floresta com vários locais para os jogadores explorarem, como bunkers escondidos, cabines e um campo de treinamento Spetznaz. Alpine está situado na encosta de uma montanha e oferece vistas longas, bem como áreas próximas ao redor de várias estruturas. Esses mapas estarão disponíveis no modo de jogo Fireteam e são os mapas mais extensos apresentados em Cold War até agora.

O limite de nível foi aumentado para o nível 31 e será aumentado para o nível 40 em 17 de outubro. O limite de nível mais alto significa que os jogadores agora podem desbloquear itens que não estavam disponíveis durante o primeiro fim de semana do beta. Os jogadores podem testar o rifle sniper LW3 Tundra, o rifle de assalto QBZ-83 e outras armas desbloqueadas em níveis superiores.

Os jogadores também podem usar as vantagens Cold Blooded e Flak Jacket. Eles também terão acesso à série de pontuação Napalm Strike, bem como ao Gunfighter Wildcard, Molotov Cocktail e o décimo slot de classe personalizado.

Outras armas, como a metralhadora leve RPD, o lançador RPG-7 e a pistola Magnum, estarão disponíveis quando o limite do nível aumentar para 40. Os jogadores que atingirem o nível 40 também terão acesso às Vantagens Quartermaster e Ninja, Patrulha Aérea e Chopper Ataques de artilheiro, o Perk Greed Wildcard, o Jammer Field Upgrade e as granadas Decoy e Semtex.

Os modos de jogo Hardpoint e Controle estarão disponíveis durante o fim de semana. A nova lista de reprodução Combined Arms Moshpit agora está ativa.

A Treyarch ouviu o feedback do primeiro fim de semana do beta aberto e implementou mudanças no movimento e mecânica de Cold War. A mecânica de deslizar foi ajustada para torná-lo mais equilibrado e a velocidade do deslize quando o acessório Duster Stock está equipado foi reduzida. Várias armas, acessórios, atualizações de campo e equipamentos também foram ajustados para torná-los mais equilibrados. Uma lista completa dessas mudanças pode ser encontrada nas notas oficiais da atualização.

O beta de Cold War contará com Dobro de XP durante todo o fim de semana. Os jogadores que alcançarem o nível 10 irão desbloquear um modelo de arma SMG exclusivo “Mutual Animosity” no lançamento. A versão beta está disponível para jogadores de PS4 e PC e Xbox One que tenham acesso antecipado. Todos os jogadores em todas as plataformas podem experimentar a versão beta de 17 a 19 de outubro.

Call of Duty: Black Ops Cold War está programado para ser lançado em 13 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 15 de outubro.