Mesmo banido da Twitch, Dr Disrespect ainda é o terceiro streamer mais visto de Call of Duty: Warzone em 2020

Apesar de ter sido banido da Twitch perto do fim de junho, Dr Disrespect ainda é o terceiro streamer de Call of Duty mais visto em 2020, segundo relatórios de Unikrn.

Antes de ser banido, Disrespect tinha 12,21 milhões de horas vistas entre Call of Duty: Warzone e Modern Warfare, e ganhou 234.000 seguidores ao jogar esses jogos.

O streamer ficou atrás apenas de NICKMERCS e TimTheTatMan na lista, que foi compilada até 5 de agosto, segundo Unikrn. NICKMERCS tem o insano número de 29,1 milhões de horas vistas e ganhou quase 500.000 seguidores ao jogar CoD.

Streamer Horas vistas Total de seguidores Seguidores ganhos ao jogar CoD NICKMERCS 29,1 milhões 3,93 milhões 499.000 TimTheTatMan 14,19 milhões 5,13 milhões 235.000 Dr Disrespect 12,21 milhões 4,45 milhões 234.000 Swagg 11,1 milhões 710.000 495.000 Symfuhny 10,2 milhões 2,27 milhões 376.000 MontanaBlack88 9,2 milhões 2,85 milhões 184.000 TeePee 8,67 milhões 504.000 151.000 Tfue 6,97 milhões 8,82 milhões 237.000 Cloakzy 6,19 milhões 2,1 milhões 210.000 Summit1g 5,97 milhões 5,38 milhões 164.000 Estatísticas via Unikrn (Twitch, TwitchMetrics, TwitchTracker, SullyGnome)

Logo depois do Dr Disrespect está Swagg, que ganhou 495.000 de seus 710.000 seguidores totais em transmissões de Warzone. Outros grandes streamers como Symfuhny, TeePee, Tfue, Cloakzy e Summit1g completam a lista.

Warzone foi uma parte importante da cultura do streaming desde seu lançamento, em março. O jogo é um dos maiores da Twitch desde então e recentemente atingiu a marca de 75 milhões de jogadores.

Com a atualização da temporada 5 nesta semana, adicionando muitas novidades a Modern Warfare e a Warzone, os números dos streamers acima só vão aumentar.

Enquanto isso, Disrespect continua no limbo. Ainda não foi revelado um motivo para seu banimento em mais de um mês do acontecido, e ele não fez nenhuma declaração ou anúncio sobre seu futuro a não ser por algumas entrevistas no começo de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 05 de agosto.