Lirik prova que você não precisa de balas nem veículo para matar em Call of Duty: Warzone

Lirik está acostumado a ser chamado de louco na Twitch. Mas geralmente é por fazer algo bobo ou engraçado. Hoje, ele mostrou suas proezas de jogabilidade em grande estilo.

Durante o Twitch Rivals Warzone Streamer Showdown de hoje, Lirik estava caçando jogadores e vitórias enquanto pulava de pára-quedas de um arranha-céu para pousar em um telhado acima de outro jogador.

Lirik atirou com a RPG contra o inimigo e esvaziou 26 balas de uma M13 para quebrar sua armadura, mas logo descobriu que estava completamente sem munição depois de voltar recentemente do Gulag.

Felizmente, Lirik tinha uma granada, e isso era tudo que ele precisava. Como ele percebeu que estava completamente sem munição, ele não entrou em pânico. Em vez disso, vestiu o chapéu de chef e cozinhou pacientemente uma granada e a jogou aos pés do inimigo, destruindo-o e enviando-o para o Gulag.

Muitas vezes, Lirik é visto como um streamer de variedade, mas ele definitivamente tem muita habilidade em jogos de FPS também. Ele joga Counter-Strike há anos está desfrutando seu tempo no Warzone agora.

Lirik e muitos outros streamers de primeira linha estão jogando Call of Duty: Warzone no Twitch Rivals hoje, então não deixe de conferir as streams.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 25 de março.