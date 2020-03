jogador revive companheiro de equipe no ar em Call of Duty: Warzone

Ser derrubado em Call of Duty: Warzone nunca é divertido. Na maioria das vezes, um jogador inimigo envia você para o Gulag antes que um companheiro de equipe possa te reviver. Mas um jogador criativo evitou esse destino revivendo seu companheiro de equipe no ar, evitando todos os danos que seriam causados ​​pela queda.

O jogador compartilhou um clipe do esquadrão envolvendo um time inimigo em uma partida. Um de seus aliados já havia sido derrubado no telhado de um prédio próximo. Havia pelo menos uma outra equipe na vizinhança, diminuindo as chances de alcançar o companheiro de equipe abatido com segurança.

O jogador decidiu ser criativo e ver se conseguia pegar seu companheiro de equipe no ar antes de atingir o chão. E, felizmente para eles, ele foi capaz de curar o jogador em queda pouco antes de tocar o chão, impedindo que morresse com o impacto.

O jogador que salvou o dia explicou que segurou o botão de reviver assim que estava que o companheiro estava no alcance. Eles também confirmaram que possuem PCs medianos, para que os jogadores na maioria das configurações possam recriar o salvamento.

Danos causados ​​por quedas em Warzone não são brincadeira. O popular streamer da Twitch, TimtheTatman, esqueceu recentemente de abrir seu pára–quedas e foi morto ao cair no chão. Saltar de locais altos fará com que os jogadores ativem seu pára-quedas para evitar a morte por impacto. Os jogadores devem ter cuidado ao tentar recriar a captura de revivificação, porque errar garante a morte do seu companheiro de equipe.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 15 de março.