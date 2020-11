Hardcore Nuketown 24/7 adicionado a Call of Duty: Black Ops Cold War em uma nova atualização

Hardcore Nuketown 24/7 foi adicionado à aba Jogo Rápido em Call of Duty: Black Ops Cold War hoje.

Para quem não sabe, o modo Hardcore reduz a vida do jogador, limita o HUD e o radar e adiciona fogo amigo. A variante permite que os jogadores matem mais rapidamente, por isso é uma ótima opção para aumentar o nível das armas, especialmente com XP de arma em dobro ativo agora.

As outras notas na atualização de hoje foram algumas correções de estabilidade para falhas raras e uma pequena correção para a progressão em Zumbis que permitia aos jogadores ganhar mais XP com arma do que o pretendido.

NoahJ456 tweetou ontem sobre como nivelar uma arma ao máximo em apenas um jogo de Zumbis, então a atenção dada ao problema pode ter contribuído para que ele fosse corrigido tão rapidamente.

Outra atualização do Black Ops Cold War no início da semana alterou o ponto de surgimento do Hardpoint e corrigiu mais alguns erros, então a Treyarch foi bastante consistente com as correções nos primeiros dias da vida útil do novo CoD.

As notas completas da atualização para a pequena atualização podem ser encontradas abaixo.

Multijogador

Playlists

Adicionado o Hardcore Nuketown 24/7 à guia Hardcore no Jogo Rápido.

Estabilidade

Corrigido um travamento raro que poderia ocorrer ao jogar Hardpoint.

Corrigida uma falha rara que poderia ocorrer durante o ping de locais.

Corrigida uma falha rara que poderia ocorrer ao carregar em uma partida multijogador.

Zumbis

Progressão

Resolvido um problema que permitia aos jogadores ganhar mais XP com arma do que pretendia em Zumbis durante eventos 2WXP. Essa correção inclui um novo ajuste geral de XP de arma, que resultará em um nivelamento geral de arma mais rápido em Zumbis.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 25 de novembro.