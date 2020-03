É preciso ter PlayStation Plus ou Xbox Live Gold para jogar Call of Duty: Warzone?

Call of Duty: Warzone pode ser gratuito, mas há algumas limitações, dependendo da plataforma em que você vai jogar.

O novo battle royale de CoD, que será lançado em 10 de março, foi anunciado hoje, levando os fãs a se perguntarem se precisam ter PlayStation Plus ou Xbox Live Gold para jogar.

Quem tiver um PlayStation não precisa ter a PS Plus para jogar Warzone, de acordo com Charlie Intel. Você poderá jogar da mesma forma que todos os outros. Caso, porém, você tenha PS Plus, parece que você vai ganhar um pacote de combate exclusivo de Warzone na PlayStation Store.

Os donos de Xbox não têm tanta sorte. É preciso ter assinatura da Xbox Live Gold para jogar Warzone. A assinatura de um mês custa R$ 29, três meses custam R$ 69 e um ano custa R$ 149.

Os jogadores de PC precisam ter uma conta da Battle.net ativa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Preston Byers no Dot Esports no dia 9 de março.