O battle royale Call of Duty: Warzone tem suporte entre plataformas?

Finalmente chegou. É real, vai acontecer e é grande. Call of Duty: Warzone, mais novo battle royale do mercado, foi confirmado oficialmente.

Em Warzone, é possível jogar com até 150 jogadores em modos Solo, Duplas e Trios em um mapa enorme inspirado por vários locais de Call of Duty. Você vai encontrar mapas de Call of Duty 4, Call of Duty: Modern Warfare 2 e muito mais dentro do gigante battle royale.

Já que é possível jogar Warzone de graça e com vários amigos, uma pergunta vem à cabeça imediatamente: o jogo tem suporte entre plataformas?

Call of Duty: Warzone tem suporte entre plataformas?

Suporte entre plataformas, chamado em inglês de “crossplay”, é o futuro do mundo dos jogos, mas também é o presente. A possibilidade de jogar com qualquer amigo ou inimigo, independentemente de que plataforma usem, é uma das melhores novidades dos jogos multijogador.

Então, quando começaram a circular os rumores de Warzone, jogadores de todos os lugares se perguntaram se haveria suporte entre plataformas, especialmente considerando que Call of Duty: Modern Warfare tem essa opção e os fãs se acostumaram a entrar em partidas no Xbox com amigos que usem PlayStation, ou o contrário.

Então, Call of Duty: Warzone tem suporte entre plataformas? Ficamos felizes em confirmar que sim. Assim como Call of Duty: Modern Warfare, título no qual Warzone se baseaia, Warzone tem suporte entre plataformas.

Isso significa que você pode jogar Warzone com qualquer amigo, não importa a plataforma que ele use. Jogadores de PlayStation 4, Xbox One e Battle.net/PC podem jogar juntos (e uns contra os outros) em Warzone.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 9 de março.