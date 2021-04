O problema dos zumbis só cresce em Verdansk, atingindo níveis preocupantes. As zonas tóxicas que foram localizadas perto de Shipwreck e da prisão estão mais fortes que nunca, agora marcadas com um símbolo nuclear no mapa de Call of Duty: Warzone.

Perto do fim de novembro, os zumbis apareceram no mapa pela primeira vez. Eles vieram dentro de um navio misterioso, Vodianoy, que se acreditava estar submerso. Era preciso que os jogadores enfrentassem uma horda de zumbis para desbloquear o baú dentro de Vodianoy.

Agora, no entanto, parece que seu tempo entre os vivos em Warzone pode estar acabando com o próximo evento nuke.

Como virar zumbi em Call of Duty: Warzone?

Embora as mecânicas dos zumbis sejam bem parecidas com as do evento Haunting of Verdansk, o processo de se tornar parte de um exército de mortos-vivos é levemente diferente da última vez. Durante o evento de Halloween, em vez de ir para o Gulag, era possível reviver como um zumbi após ser eliminado.

Desta vez, no entanto, você vai precisar ser eliminado dentro das zonas tóxicas e ter, no mínimo, um aliado vivo para poder voltar como zumbi. Caso seja eliminado fora das zonas tóxicas, você ainda vai para o Gulag, caindo fora do jogo se não vencer.

A condição do aliado vivo significa que você não poderá se tornar zumbi em partidas solo — por enquanto. Isso pode mudar quando o fim do evento estiver mais próximo, mas parece que os desenvolvedores estão querendo promover um estilo de jogo diferente na versão mais recente do evento de zumbis.

Os zumbis podem ter pouca vida, mas também vêm armados com utilidades. Você terá acesso a um super pulo, um ataque corpo a copo de alto dano e granadas de gás. Só um zumbi no time já pode se provar útil, já que você pode usar suas habilidades de morto-vivo.

Quando for eliminado dentro da zona tóxica, você cai do céu imediatamente como zumbi, então tem pouquíssimo tempo para se preparar. Se você, no entanto, for eliminado enquanto zumbi, seus aliados precisarão comprar a sua volta para a partida, já que não há Gulag para os mortos-vivos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 16 de abril.