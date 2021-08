Como obter acesso antecipado ao beta aberto de Call of Duty: Vanguard

O beta tradicional anual de Call of Duty está se aproximando rapidamente, com o Vanguard previsto para ser lançado em 5 de novembro, e há algumas maneiras de entrar em ação o quanto antes.

Embora os testes beta do Call of Duty sejam geralmente abertos a todos os jogadores, normalmente há um período de “acesso antecipado” ao beta reservado para alguns jogadores. Mas entrar na festa é mais fácil do que você imagina.

Como é normalmente o caso, tudo que você precisa fazer para obter acesso antecipado ao Call of Duty: Vanguard beta é pré-encomendar o jogo. Não importa se você selecionar a edição Padrão ou Definitiva do jogo, você será elegível para acesso antecipado ao beta.

Mas se você não tem certeza se deseja a versão deste ano do CoD, pode conseguir entrar no beta alguns dias antes das massas por meio de giveaways.

Neste fim de semana, durante o 2021 Call of Duty League Championship transmitido exclusivamente no YouTube, os jogadores que entrarem em sua conta da Activision poderão ganhar drops aleatórios que incluem um código do beta de Vanguard.

Não há nenhuma campanha de drop de Call of Duty ativa no Twitch no momento. Mas não está fora de questão que a Activision poderia potencialmente organizar um evento de marketing voltado para influenciadores que incluiria lançamentos de beta para os fãs. Portanto, fique de olho nas postagens de mídia social dos principais streamers como NICKMERCS e TimTheTatman que levam ao beta.

A Activision ainda não anunciou quando será o beta do Vanguard. Mas com seu lançamento agendado para 5 de novembro, os fãs podem esperar que seja em algum momento de setembro ou outubro. O acesso antecipado ao beta geralmente dura alguns dias.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 19 de agosto.